OKB-ja kërkon qasjen e ndihmave humanitare në Gaza – VIDEO

Kombet e Bashkuara janë gjithnjë e më të alarmuara për përkeqësimin e situatës humanitare në Gaza.

Zyrtarët e OKB-së kanë lëshuar paralajmërime të shpeshta dhe urgjente pasi furnizimet thelbësore si ushqimi, uji, ilaçet dhe karburantet po mbarojnë.

Ka një mungesë kritike të karburantit, duke rrezikuar funksionimin e gjeneratorëve në spitale, gjë që mund të jetë katastrofike për pacientët.

OKB-ja ka kërkuar aksesin humanitar dhe shefi humanitar, Martin Griffiths, po angazhohet në mënyrë aktive me Egjiptin, Izraelin dhe Sekretarin e Shtetit të SHBA-së Antony Blinken për të siguruar aksesin e ndihmave, megjithëse nuk i është dhënë deri tani. /mesazhi

‘Aid access is our overwhelming priority. And we are in deep discussions hourly with the Israelis, with the Egyptians, with the Gazans about how to do that’ – @UNOCHA chief, Martin Griffiths speaks to @UNGeneva as he prepares to leave for the Middle East pic.twitter.com/FNwXREwRsw

— UN News (@UN_News_Centre) October 16, 2023