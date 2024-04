OKB-ja planifikon një mision në spitalin Al-Shifa pas tërheqjes së Izraelit

OKB-ja njoftoi të hënën planet e saj për të dërguar një mision në spitalin Al-Shifa në Gaza pas bastisjes 14-ditore izraelite.

Duke dhënë informacion mbi situatën në Gaza, zëdhënësi i OKB-së Stephane Dujarric tha se OKB-ja “po planifikon një mision në spital sapo të arrijmë atje për të ndihmuar njerëzit të marrin kujdes mjekësor dhe për të vlerësuar gjendjen e spitalit”.

Vendimi për të dërguar një mision erdhi pas raportimeve se forcat izraelite zbrazën spitalin.

Të paktën 21 pacientë vdiqën në Al-Shifa që kur ishte nën rrethim, tha Dujarric, duke cituar shefin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I pyetur për lejen për të kryer misionin në spital, Dujarric tha, “ne po përpiqemi të sigurojmë që të kemi të gjitha garancitë e sigurisë që na duhen, përfshirë lejen nga qeveria izraelite.”

Më herët të hënën, Izraeli njoftoi se është tërhequr nga kompleksi më i madh shëndetësor i Rripit të Gazës, Spitali Al-Shifa, dhe rrethinat e tij pas bastisjeve të tij dy-javore atje që kishin filluar më 18 mars.

Sipas dëshmitarëve okularë që folën për Anadolu, ushtria izraelite u tërhoq nga brenda Spitalit Al-Shifa dhe zonat përreth në perëndim të qytetit të Gazës, duke lënë shumë viktima dhe shkatërrime të mëdha në spital dhe në afërsi të tij.

Sipas dëshmitarëve, forcat izraelite dogjën gjithashtu ndërtesat e reparteve të veshkave dhe maternitetit, frigoriferë mortorë dhe objektet e kancerit dhe djegieve, si dhe shkatërruan ndërtesën e klinikës ambulatore.

Sipas burimeve mjekësore palestineze, spitali tani është plotësisht jashtë shërbimit dhe ushtria shkatërroi të gjitha pajisjet mjekësore në kompleks, dhomat e operacionit dhe njësitë e kujdesit intensiv.

Spitali ishte bastisur më parë më 16 nëntor, pasi u rrethua për një javë kur iu shkatërruan oborret, pjesë të ndërtesave, pajisjet mjekësore dhe gjeneratori i energjisë.

🚨This is genocide. This is massacre. This is the legacy of politicians, US tax dollars and media complicity ‼️#AlShifa_Hospital pic.twitter.com/O8B4HPLdNJ

— Nour Naim| نُور (@NourNaim88) April 1, 2024