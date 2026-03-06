OKB-ja: Rriten zhvendosjet në Liban mes përshkallëzimit në Lindjen e Mesme

Tensionet në rritje në Lindjen e Mesme po nxisin tashmë zhvendosje të reja, veçanërisht në Liban, ku më shumë se 90 mijë njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, paralajmëroi sot Agjencia e OKB-së për Migracionin (IOM), transmeton Anadolu.
“Shenjat e hershme të lëvizjeve të popullsisë po shfaqen tashmë, veçanërisht në Liban dhe përtej kufirit në Siri”, u tha gazetarëve në Gjenevë, zëdhënësi i IOM-it, Mohammedali Abunajela.
“Në Liban, urdhrat e evakuimit kanë parë mbi 90 mijë njerëz të zhvendosur dhe që nga mëngjesi i sotëm numri parashikohet të jetë shumë më i lartë”, tha ai.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar për shkak të sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që filluan më 28 shkurt. Teherani që atëherë ka nisur sulme hakmarrëse kundër Izraelit dhe vendeve të rajonit, përfshirë ato në Gjirin që strehojnë baza amerikane, duke prishur tregjet globale.
Izraeli gjithashtu ka zgjeruar ofensivën e tij kundër Hezbollahut në Liban, ku u arrit një armëpushim me grupin në fund të vitit 2024.
Abunajela tha se lëvizjet nxjerrin në pah se si paqëndrueshmëria në një vend mund të çojë shpejt në zhvendosje ndërkufitare. Ai paralajmëroi se kriza po prish zinxhirët e furnizimit humanitar.
“Në të njëjtën kohë, mbylljet e përhapura të hapësirës ajrore dhe ndërprerjet e rrugëve detare, veçanërisht përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kritike detare për tregtinë globale dhe furnizimin me ushqim”, tha ai.
Sipas IOM-it, ndërprerje të tilla rrisin kostot e mallrave dhe karburantit dhe vonojnë dorëzimin e ndihmës humanitare.
Para përshkallëzimit, më shumë se 19 milionë njerëz në të gjithë Lindjen e Mesme ishin tashmë të zhvendosur brenda vendit për shkak të konfliktit, dhunës dhe fatkeqësive, me numrin më të madh në Sudan, Siri dhe Jemen, me popullsi të konsiderueshme të zhvendosur edhe në Irak dhe Libi, sipas agjencisë së OKB-së.