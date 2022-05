OKB mbledhje të “jashtëzakonshme” për shtypjen e grave nga talebanët

Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (KS-OKB) mbajti dje një takim të jashtëzakonshëm të mbyllur për të diskutuar detyrimin e “mbulesës” të vendosur ndaj grave nga qeveria e përkohshme talebane në Afganistan, transmeton Anadolu Agency (AA).

Ambasadorja britanike në OKB, Barbara Woodward, u tha gazetarëve pas takimit se ambasadorët diskutuan për aktivitetet e misionit politik të OKB-së në Afganistan, duke u fokusuar veçanërisht në situatën e grave dhe vajzave.

Zëvendës ambasadori i Norvegjisë në OKB, Trine Heimerback u tha gazetarëve para takimit se politikat e talebanëve përqendrohen në shtypjen e grave në vend që të adresojnë “situatën katastrofike ekonomike dhe humanitare” të vendit, duke paralajmëruar se kjo mund të çojë në “dhunë dhe radikalizëm”.

Deklarata norvegjeze do të kërkojë një rishikim të politikave që kufizojnë të drejtat e grave.

Irlanda dhe Meksika, të cilat janë bashkëkryesues të Grupit Joformal të Ekspertëve të KS të OKB-së për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, u dërguan një letër anëtarëve të Këshillit duke e përshkruar vendimin e fundit të talebanëve si “të tmerrshëm”.

Burka e detyrueshme për gratë në Afganistan

Ministria e ftesës për të mirën dhe shmangien e së keqes e qeverisë së përkohshme talebane njoftoi në një deklaratë me shkrim më 7 maj se sipas rregullave të reja kërkohet “mbulimi” i grave.

Sipas kësaj, gratë ose do të veshin burkën, e cila është një nga traditat afgane, ose çarçaf të zi që mbulon plotësisht trupin e tyre.

Gratë që veshin çadrat e zeza do të mbulojnë fytyrat e tyre kur të takojnë dikë që nuk është privat për to dhe vetëm sytë e tyre do të mbeten të hapur.

Paralajmërohen fillimisht kryefamiljarët e atyre që nuk respektojnë rregullat, ndërsa në rast mospërfilljeje, kryefamiljari do të dënohet me 3 ditë burg.

Pavarësisht dënimit me 3 ditë burg, nëse gruaja e familjes “nuk mbulohet”, kryefamiljari do të sillet në gjykatë.

Sipas rregullave të reja të shpallura nga administrata talebane, gratë “të zbuluara” që punojnë në zyrat qeveritare do të pushohen nga puna. Nëpunësit civilë që kanë marrëdhënie të shkallës së parë me femra “të pambuluara” do të pezullohen.

Administrata talebane prezantoi më parë praktika të tilla si pezullimi i shkollimit të nxënësve femra në arsimin e mesëm, ndarja e ditëve të mësimit në universitete sipas gjinisë dhe mos shkuarja në udhëtime të gjata pa një të afërm. /aa

We are gravely concerned by the developments in #Afghanistan.

Together with @unwomenchief we call on the de facto authorities to IMMEDIATELY restore women’s and girls’ freedom of movement, right to work and access to all education.https://t.co/MakW5L2RBp pic.twitter.com/ATurWNutxm

— UN Women (@UN_Women) May 10, 2022