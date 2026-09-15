OKB: Rrjetet e ndihmës në Sudan rrezikojnë të shemben

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë paralajmëruar se rrjetet e ndihmës humanitare në Sudan rrezikojnë të shemben për shkak të mungesës së fondeve.
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) tha se, pa donacione të menjëhershme, rezervat e strehimit dhe të materialeve të ndihmës mund të shterojnë deri në fund të këtij muaji.
Paralajmërimi vjen ndërsa civilët në Sudan vazhdojnë të jenë më të prekurit nga sulmet dhe luftimet.
Agjencitë e OKB-së u kanë bërë thirrje donatorëve që të sigurojnë urgjentisht fonde për të parandaluar ndërprerjen e ndihmës për miliona njerëz të prekur nga konflikti. /mesazhi