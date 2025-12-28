OLED apo LCD? Testi tregon se cilët ekran janë më të besueshëm

Një studim dhe test disavjeçar ka treguar se OLED televizorët janë më të besueshëm se modelet klasike LCD, edhe pse shumë përdorues kishin shqetësime për efektin “burn‑in” dhe jetëgjatësinë e panelit OLED.
Testi u realizua nga ekipi i faqes RTINGS, i cili gjatë një periudhe trevjeçare përdori në mënyrë të vazhdueshme më shumë se 100 televizorë të ndryshëm nga prodhues të ndryshëm dhe me teknologji të ndryshme, me rreth 18 000 orë punë për secilin pajisje.
Rezultatet treguan se shumica e televizorëve punuan më shumë se 10 000 orë pa probleme të mëdha, ndërsa 20 pajisje u prishtën tërësisht. Shumica e këtyre ishin modele LCD, sidomos ato me ndriçim “edge‑lit”, që rezultuan të kenë më shumë defekte.
Nga ana tjetër, OLED televizorët – përfshirë WOLED dhe QD‑OLED – kishin më pak dështime serioze, dhe ekspertët thonë se mungesa e ndriçimit të pasmë në OLED kontribuon në qëndrueshmëri më të madhe gjatë përdorimit afatgjatë.
Sa i përket markave, LG dhe TCL u dalluan si më të besueshmit, me numër minimal të pajisjeve që dështuan gjatë testit. Televizorët Mini‑LED me Full‑Array Local Dimming (FALD) performuan më mirë se LCD standardë, por përsëri nuk arrinin nivelin e besueshmërisë së ekraneve OLED.
Megjithatë, autorët e testit theksuan se çdo model u testua vetëm një herë, që do të thotë se rezultatet nuk mund të shihen si tregues absolut për cilësinë e gjithë serisë së një modeli të caktuar.