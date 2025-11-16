OpenAI teston bisedat në grup për ChatGPT

OpenAI prezantoi një funksion bisede në grup për ChatGPT.
Ky funksion, i cili aktualisht po testohet në rajone të caktuara, duke përfshirë Japoninë, Zelandën e Re, Korenë e Jugut dhe Tajvanin, u lejon përdoruesve të bashkëpunojnë drejtpërdrejt brenda aplikacionit.
Biseda në grup është e disponueshme për përdoruesit Free, Plus dhe Team si në platformat mobile ashtu edhe në ato web.
OpenAI thotë se programi pilot është projektuar për të eksploruar se si njerëzit përdorin bisedat në grup në ChatGPT.
Njoftimi vjen pas raportimeve të mëparshme se OpenAI kishte qenë duke testuar një mjet të stilit të mesazheve të drejtpërdrejta.
Krijuesi i ChatGPT e përshkruan këtë program pilot si vetëm një “hap të vogël të parë” drejt krijimit të një “përvoje më të përbashkët” në aplikacion.
Sipas OpenAI, bisedat private dhe memoria personale e ChatGPT mbeten plotësisht private.
Bisedat në grup janë vetëm me ftesë dhe anëtarët mund të largohen në çdo kohë.
Shumica e pjesëmarrësve mund të largojnë të tjerët, megjithëse krijuesi i grupit mund të largohet vetëm vullnetarisht.
Për përdoruesit nën 18 vjeç, përmbajtja filtrohet, me mbrojtje shtesë dhe kontrolle prindërore në vend.
Bisedat në grup funksionojnë njësoj si bisedat e rregullta ChatGPT, por me shumë persona që marrin pjesë.