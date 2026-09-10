Oppo A7 Pro tani është “edhe zyrtarisht” me një bateri 8,000 mAh

A7 Pro i Oppo më në fund po i bashkohet A7 Pro Max, i cili u lansua në gusht.
A7 Pro do të jetë i disponueshëm në Kinë më 11 shtator, dhe përpara kësaj, kompania ka filluar të marrë porosi paraprake për pajisjen, duke zbuluar gjithashtu specifikimet dhe çmimet e saj në proces.
A7 Pro ka një ekran OLED të sheshtë 6.57 inç me rezolucion 1080×2372, një shpejtësi rifreskimi 120Hz dhe shkëlqim maksimal prej 1,400 nit, një kamerë kryesore 50MP, një kamerë të përparme 8MP dhe një bateri 8,000 mAh me mbështetje për karikim të shpejtë me tel 45W.
Është interesante se Oppo premton se bateria do të zgjasë deri në 2,000 cikle karikimi të plota para se kapaciteti të bjerë nën 80%.
Telefoni funksionon me ColorOS 16 të bazuar në Android 16 dhe fuqizohet nga MediaTek Dimensity 6360 Max SoC, i shoqëruar me 6/8GB RAM LPDDR4X dhe 256GB hapësirë ruajtjeje UFS 2.2.
Ai është i vlerësuar IP66, IP68, IP69 dhe IP69K për rezistencë ndaj pluhurit dhe ujit. Përmasat e tij janë 159.08 x 75.81 x 8.8 mm dhe peshon 205g.