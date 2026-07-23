Orban nis të ndjejë frikë

Deklarata e parë e madhe politike që nga largimi nga pushteti
Ish-kryeministri hungarez Viktor Orban, i rrëzuar në prill pas 16 vitesh në pushtet, u ka bërë thirrje mbështetësve të tij të “rivendosin demokracinë, nën pretendimin se qeveria e re po e shkatërron.
Në deklaratën e tij të parë të madhe politike që nga humbja e tij dërrmuese në prill, Orban postoi një “deklaratë rezistence” në Facebook të martën në mbrëmje, pak pasi partia e tij Fidesz njoftoi se hetuesit kishin bastisur zyrat ku ndodhen serverat e saj të internetit.
Zyra e prokurorit tha në një deklaratë me shkrim për Reuters se operacioni ishte i lidhur me një hetim për “përvetësim dhe vepra të tjera kriminale” në Fondin Kombëtar të Kulturës.
Orban u tha gazetarëve se prokurorët kishin sekuestruar servera që përmbanin bazat e të dhënave dhe e-mailet e anëtarëve të partisë, duke e quajtur atë një proces të motivuar politikisht që synonte bllokimin ligjor të punës së Fidesz.
“Çështja e Fondit Kombëtar të Kulturës ishte vetëm një pretekst për këtë,” tha ish-kryeministri nacionalist, i cili këmbëngul se nuk kishte parregullsi.
Në një postim në Facebook, ai pretendoi se Hungaria “ka pushuar së qeni një shtet demokratik” pasi qeveria e re e qendrës së djathtë e kryeministrit Peter Magyar miratoi një amendament kushtetues që i jep fund mandatit të presidentit dhe presidentit të Gjykatës Kushtetuese.
Partia Tisza e Hungarisë i hedh poshtë akuzat dhe zotohet të vazhdojë të luftojë korrupsionin, duke thënë se ishte i përhapur nën qeverinë Fidesz.
Vetë Orban është përballur me kritika të ashpra për standardet demokratike të Hungarisë gjatë kohës së tij në pushtet dhe shpesh është përplasur me BE-në për çështje të tilla si sundimi i ligjit dhe të drejtat e pakicave.
Ish-kryeministri hungarez i hedh poshtë akuzat për korrupsion, pretendon se “sistemi i ri politik është i paligjshëm” dhe thotë se Fidesz do të përdorë “të gjitha mjetet paqësore” kundër “abuzimit me pushtetin”.
Tisza ka një shumicë prej dy të tretash në parlament, gjë që i lejon asaj të përmbysë ndryshimet e prezantuara nga Orban, të cilat shumica hungareze pretendon se kanë dëmtuar demokracinë.
Amendamenti kushtetues i dha fund mandatit të Presidentit Tamas Sulyok, duke përmendur një “humbje serioze të besimit” nga shoqëria tek udhëheqësi i zgjedhur nga partia Fidesz e Orban në vitin 2024. Parlamenti së shpejti do të zgjedhë një president të ri.
Tisza hungareze gëzon mbështetje të fortë publike – një sondazh i Median në fillim të këtij muaji tregoi se kishte 60 përqind mbështetje, krahasuar me 18 përqind të Fidesz. Partia e Orban ka qenë në rrëmujë që nga zgjedhjet, me udhëheqësin e grupit të saj parlamentar që dha dorëheqjen javën e kaluar, raporton Reuters. /tesheshi