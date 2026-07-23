Forcat ushtarake të SHBA-së kanë vijuar sulmet ajrore gjatë natës duke goditur disa qytete në jug të Iranit. Sulmet janë përqendruar në provincat strategjike të Khuzestanit, Hormozganit dhe Bushehrit, duke shkaktuar dëme në infrastrukturë dhe ndërprerje të energjisë.
Në provincën jugperëndimore të Khuzestanit u goditën të paktën tri qytete, përfshirë një fabrikë asfaltohet në Ramshir, si dhe zona pranë Ahvazit dhe qytetit portual Mahshahr. Shpërthime u raportuan edhe në Sirik të provincës Hormozgan, një pikë kritike që kontrollon Ngushticën e Hormuzit. Ndërkaq, në Bushehr, autoritetet konfirmuan se sulmet dëmtuan një nënstacion elektrik pranë centralit bërthamor, duke lënë qytetin për disa orë pa dritë.
Si përgjigje, Irani ka paralajmëruar sulme hakmarrëse. Ndërkohë, raportime për goditje ndaj bazave ushtarake amerikane kanë mbërritur edhe nga vende të tjera të rajonit, përfshirë Kuvajtin. /mesazhi
SHBA godet provincat Khuzestan, Hormozgan dhe Bushehr në Iran
Forcat ushtarake të SHBA-së kanë vijuar sulmet ajrore gjatë natës duke goditur disa qytete në jug të Iranit. Sulmet janë përqendruar në provincat strategjike të Khuzestanit, Hormozganit dhe Bushehrit, duke shkaktuar dëme në infrastrukturë dhe ndërprerje të energjisë.