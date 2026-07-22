Kryeministri grek shpreh shqetësim për tarifat e mundshme të kalimit në Ngushticën e Hormuzit

Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, ka shprehur shqetësim për përshkallëzimet e fundit në Ngushticën e Hormuzit dhe e cilësoi të papranueshme vendosjen e çfarëdo tarife kalimi në këtë rrugë ujore strategjike, transmeton Anadolu.
Mitsotakis i bëri këto deklarata gjatë një takimi me homologun e tij portugez, Luis Montenegro, në Pallatin Maksimos në Athinë.
“Greqia mbetet aktive në angazhimin e saj dhe i mbron këto parime përmes Operacionit ‘Aspides’ në Detin e Kuq”, tha ai.
Dy liderët u takuan gjatë vizitës zyrtare të Montenegros në Greqi dhe diskutuan forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe ekonomike, zgjerimin e tregtisë dhe rritjen e bashkëpunimit në parandalimin e zjarreve në pyje dhe reagimin ndaj emergjencave.
“Më lejoni që, para se të vazhdoj, të shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta për popullin portugez për humbjen tragjike të qytetarëve portugezë dhe venezuelasve me origjinë portugeze në tërmetet shkatërruese që morën jetën e mijëra njerëzve”, tha Mitsotakis, duke iu referuar tërmeteve të fundit në Venezuelë, ku u vranë më shumë se 5.000 persona.
Mitsotakis tha se Greqia dhe Portugalia mund të ndodhen në skaje të kundërta të Evropës, por të dyja vendet kanë më shumë gjëra të përbashkëta sesa dallime.
“Ne kemi qenë pranë Greqisë përmes Frontex-it që nga viti 2014. Greqia përfaqëson kufijtë e jashtëm të Evropës. Kryeministri Mitsotakis theksoi bashkëpunimin tonë brenda Evropës dhe përtej Atlantikut. Ne kemi nevojë për më shumë bashkëpunim, objektiva të përbashkëta dhe mundësi për të krijuar vende të reja pune”, tha kryeministri portugez Montenegro.
Në përfundim të takimit, Mitsotakis falënderoi kryeministrin portugez për ndihmën në mbrojtjen e kufijve evropianë përmes reduktimit të flukseve migratore.
“Kjo në masë të madhe i atribuohet pranisë së vazhdueshme të Frontex-it, ku edhe ju vetë keni kontribuar me personelin tuaj”, tha ai.