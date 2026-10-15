Orët e një kiameti në Stamboll

Një djalë vdiq nga një goditje elektrike, përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut paralizuan qytetin
Një djalë 14-vjeçar vdiq pasi u godit nga rryma elektrike në ujërat e rrëmbyeshme gjatë një stuhie të fortë që goditi Stambollin të mërkurën.
Stuhia shkaktoi 1,277 përmbytje dhe 15 rrëshqitje dheu, bllokoi 47 persona dhe paralizoi pothuajse plotësisht trafikun në të gjithë qytetin.
Djali, i identifikuar me inicialet M.I., u godit nga rryma elektrike pasi hyri në ujë në Parkun Cukurbostan, në lagjen Balat të komunës Fatih të Stambollit, tha Zyra e Guvernatorit të Stambollit.
Ai u dërgua në spital pa ndjenja, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai vdiq, thanë autoritetet, duke shtuar se ka nisur një hetim për rastin.
Zyra e Guvernatorit të Stambollit tha se shërbimet e emergjencës kishin marrë 2,518 raportime për incidente të shkaktuara nga moti, pasi përmbytjet përmbytën rrugë, shtëpi dhe biznese në të gjithë qytetin.
Shi i madh
Raportet përfshinin gjithashtu 808 familje, 280 biznese dhe 76 automjete të prekura nga stuhia.
Reshjet më të dendura të shiut u regjistruan në lagjen Omerli të Beykoz në anën aziatike të Stambollit, ku ranë 193.84 litra shi për metër katror.
Pjesë të tjera të qytetit regjistruan sasi të ndryshme reshjesh, duke përfshirë 125.9 litra për metër katror në Arnavutkoy, 124.72 litra në zonën İTU Maslak të Sarıyer, 75.2 litra në Catalca, 14.3 kilogramë në Kartal dhe 6.8 litra në Bakırkoy.
Zyra e guvernatorit tha se një Qendër Koordinimi Krizash u krijua në Drejtorinë Rajonale të Stambollit të Institutit Meteorologjik Shtetëror Turk (AFAD) pas një paralajmërimi nga Instituti Meteorologjik Shtetëror Turk.
Rreth 8,000 personel shërbimi dhe 2,000 automjete dhe makineri ndërtimi u vendosën në të gjithë qytetin, me AFAD, Bashkinë Metropolitane të Stambollit (IBB) dhe ekipet e shërbimeve komunale që iu përgjigjën zonave të përmbytura dhe emergjencave të tjera.
Mësimet u pezulluan, motoçikletat u ndaluan
Autoritetet pezulluan mësimet në shkolla në të gjithë Stambollin të enjten, ndërsa reshjet e dendura të shiut vazhduan të kërcënonin pjesë të qytetit.
Motoçikletat u ndaluan gjithashtu për shkak të kushteve të rrezikshme rrugore, ndërsa Guvernatori i Stambollit, Davut Gul, lëshoi paralajmërime duke i nxitur qytetarët, veçanërisht ata në anën aziatike të qytetit, të jenë të kujdesshëm.
Shiu i pandërprerë shkaktoi bllokime masive të trafikut në të gjithë Stambollin, veçanërisht gjatë orës së pikut të pasdites, kur njerëzit po ktheheshin nga puna dhe shkolla.
Densiteti i trafikut arriti rreth 90 përqind në të gjithë qytetin, duke bllokuar rrugët kryesore dhe duke e bërë të vështirë për shoferët të ktheheshin në shtëpi në shiun e vazhdueshëm.
Transporti publik ishte gjithashtu i mbingarkuar, ndërsa njerëzit kërkonin alternativa ndaj drejtimit të automjeteve.
Pavarësisht ndërprerjeve të mëdha, zyra e guvernatorit tha se asnjë rrugë nuk ishte mbyllur për shkak të shiut. Pistat e aeroportit po funksiononin normalisht dhe asnjë fluturim nuk u anulua.
Autoritetet thanë se përpjekjet e reagimit ndaj emergjencave po vazhdonin dhe autoritetet po e monitoronin nga afër situatën.
Zyra e guvernatorit njoftoi gjithashtu se stafi i shërbimeve sociale që punon në objektet rezidenciale për fëmijë, të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuara do të përjashtohet nga leja administrative për të siguruar ofrimin e kujdesit të pandërprerë. /tesheshi.com/