Osmani: Diskursi nxitës i Serbisë burim destabilizimi në rajon

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani është takuar në Kanada me një delegacion të senatit amerikanë.

Në përcjellje të ministres së Jashtme, Donika Gërvalla dhe ministrit të Mbrojtjes, Armend Mehaj, Osmani është takuar me senatorët Joni Erns, Chjris Coons, Jeanne Shaheen dhe James Risch.

Osmani gjatë takimit ka potencuar se diskursi nxitës nga Serbia është burim destabilizimi në rajon.

“Presidentja Osmani ka falënderuar senatorët amerikanë për mbështetjen që i ka dhënë dhe po i jep ShBA-ja vendit tonë dhe ka potencuar se marrëdhëniet me këtë shtet mik janë ekzistenciale dhe strategjike. Ajo vlerësoi se Kosova është shembull i suksesshëm i mbështetjes amerikane. Më tej, Presidentja Osmani i ka njoftuar senatorët amerikanë në lidhje me përpjekjen e Kosovës për reforma gjithëpërfshirëse, të cilat synojnë posaçërisht forcimin e sundimit të rendit e ligjit si dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm për investime të huaja. Në këtë takim, Presidentja ka potencuar se diskursi nxitës nga Serbia është burim i destabilizimit në rajon, njësoj sikurse edhe tendencat ruse për shtrirjen e ndikimit negativ në rajon. Ajo theksoi se ky ndikim synon zhbërjen e arritjeve të SHBA-ve, BE-se dhe NATO-s në rajon lidhur me paqen, stabilitetin, demokracinë dhe sundimin e ligjit”, thuhet nga Presidenca.

Ndërkohë senatorët kanë pranuar Kosovën për pranimin e refugjatëve afganë dhe realizimin e misionit të parë paqësor jashtë vendit të ushtarëve të FSK-së përkrah Ushtrisë Amerikane në Kuvajt.