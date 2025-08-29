​Osmani kërkon zgjidhje të shpejtë për konstituimin e Kuvendit

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë thirrje për konstituim urgjent të Kuvendit të Kosovës dhe formim të qeverisë së re, duke theksuar se çdo vonesë është humbje për vendin dhe perspektivën euroatlantike.
Këto komente Osmani i bëri pas homazheve te Monumenti i Personave të Zhdukur, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë.
“Bëj thirrje Kuvendi të konstituohet urgjentisht, që qeveria të zgjidhet po ashtu urgjentisht. Çdo ditë e humbur është ditë e humbur për Kosovën, për popullin e saj, për perspektivën tonë euroatlantike, kështu që shpresoj që të gjendet një zgjidhje në përputhje me Kushtetutën,” tha presidentja Osmani.
Ajo gjithashtu theksoi se formimi i institucioneve të reja është një urgjencë kombëtare, duke nënvizuar rëndësinë e përmbushjes së detyrimeve kushtetuese dhe vazhdimësisë së procesit demokratik.