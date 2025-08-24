Osmani në Forumin Alpbach në Austri: Kosova, kontribuuese për paqe dhe siguri

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e cila po qëndron në Austri, ka marrë pjesë në forumin Alpbach.
E para e vendit ka treguar se në këtë forum ka diskutuar për rolin e Kosovës si kontribuuese aktive për paqe e siguri si dhe për rëndësinë e bashkëpunimit transatlantik.
“Gjithnjë frymëzues bashkëbisedimi në Forumin Alpbach në Austri me të rinj e të reja të jashtëzakonshme, të cilët do të jenë udhëheqësit e ardhshëm në Evropë. Diskutuam për rolin e Kosovës si kontribuese aktive për paqe e siguri, për rëndësinë e bashkëpunimit transatlantik, si dhe për rikthimin e Evropës tek forca jonë më e madhe: mbrojtja e vlerave demokratike. Jo vetëm në fjalë, por në veprim. Me guximin për të qëndruar krah atyre që i mbrojnë këto vlera dhe për t’i hapur dyert Kosovës dhe shteteve të tjera që punojnë me përkushtim për to”, ka shkruar Osmani në Facebook.