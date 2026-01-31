Ballina Lajmet Kosovë Osmani: Sakrifica e Pajazitit, Zejnullahut dhe Hoxhës ndërtoi themelet e Kosovës

Presidentja Vjosa Osmani ka bërë homazhe në 29-vjetorin e rënies së Zahir Pajazitit, Hakif Zejnullahut dhe Edmond Hoxhës.

Osmani tha se 31 janari është një prej ditëve më me peshë në historinë e Republikës së Kosovës.

“Është një prej ditëve më frymëzuese për rritjen e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe është po ashtu një prej ditëve më frymëzuese për gjithë popullin e Kosovës që luftoi për liri. Në këtë ditë ranë Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu, Edmond Hoxha, të tre heronj të Republikës së Kosovës, duke dhënë kështu kumtin e lirisë dhe duke inspiruar një popull të tërë që të luftojë për lirinë që u mohua me shekuj”, deklaroi ajo

