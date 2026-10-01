Arabia Saudite lehtëson procedurat e vizave për shtetasit e Kosovës

Shtetasit e Republikës së Kosovës tashmë do të përfitojnë nga procedura e lehtësuar e pajisjes me vizë për të udhëtuar në Mbretërinë e Arabisë Saudite.
Në një njoftim të publikuar në Facebook, Ambasada e Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Arabisë Saudite bëri të ditur se është njoftuar zyrtarisht nga autoritetet saudite për miratimin e përfshirjes së shtetasve të Kosovës në listën e vendeve të grupit (A).
Ky vendim u mundëson qytetarëve të Kosovës të aplikojnë për vizë elektronike (eVisa) ose të pajisen me vizë në mbërritje, për qëllime turistike.
Sipas Ambasadës, vendimi ka hyrë në zbatim më 1 tetor 2026, duke lehtësuar ndjeshëm procedurat për qytetarët e Kosovës që planifikojnë të udhëtojnë drejt Arabisë Saudite.