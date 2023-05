Pakistan: Kreu i partisë “Xhemati Islam” i shpëton një sulmi vetëvrarës

Sirajul Haq, kreu i partisë Xhemati Islam (Jamaat-e-Islami) të Pakistanit, një parti e madhe politike fetare, të premten i shpëtoi një “sulmi vetëvrasës” që synoi kolonën e tij në distriktin Zhob të Balochistanit jugperëndimor.

Ameerul Azim, sekretari i përgjithshëm i partisë, tha se Haq, i cili po vizitonte Zhobin për të folur në një tubim politik, ishte i sigurt dhe se sulmuesi ishte vrarë.

“Sirajul Haq është i sigurt pasi sulmuesi vetëvrasës nuk mundi të arrinte automjetin e tij, por disa nga punëtorët tanë u plagosën”, tha për Anadolu Hassan Khan, sekretari personal i Haq.

Xhemati Islam është partia kryesore fetare e vendit dhe aktualisht është pjesë e opozitës në parlament.

Kryeministri Shehbaz Sharif dënoi sulmin dhe urdhëroi një hetim të menjëhershëm.

Nuk kishte asnjë marrje të menjëhershme të përgjegjësisë për sulmin, por separatistët etnikë Baloch dhe talibanët pakistanezë kanë kohë që synojnë forcat e sigurisë dhe civilët në të gjithë Balochistanin, provincën më të madhe të Pakistanit që është e pasur me burime natyrore si bakri, ari dhe gazi.

