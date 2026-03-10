Pakistani mbyll shkollat për shkak të krizës së karburantit

Qeveria e Pakistanit ka vendosur të mbyllë shkollat për dy javë dhe të kufizojë ditët e punës në zyrat qeveritare, në përpjekje për të kursyer karburantin mes krizës energjetike që po thellohet për shkak të tensioneve në Lindjen e Mesme.
Autoritetet kishin rritur më herët çmimin e benzinës, gjë që ka shkaktuar radhë të gjata në pikat e karburantit dhe rritje të kostove të transportit për qytetarët.
Masat synojnë të ulin konsumin e karburantit në një kohë kur furnizimi dhe çmimet globale të energjisë janë nën presion për shkak të zhvillimeve në rajon. /mesazhi