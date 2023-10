Palestina mund te ndeshkohet

Por,

Bota do te ndryshoj!

Do te kuptohet çdo gje.

Pushtetet kush jane( te muslimaneve dhe te jo muslimaneve).

Rendi nderkombetar.

Sistemet Politike, ekonomike, juridike, arsimore, fetare, kulturore, filozofike, shkencore, akademike, etj.

Gjerat do te jene me te qarta edhe per ata qe nuk kane deshte t’i kene te qarta.

BOTA do te ngritet ne mbrojtje te Vlerave njerezore dhe kunder Dhunuesve te lirive dhe te drejtave njerezore !

Ndergjegja boterore dhe Vetedija njerzore do te flase!

E mira do te jete e mire, e keqja e keqe!

Jane lodhur njerezia nga Dhuna dhe Mashtrimi, nga Dhunuesit dhe Mashtruesit !!!

Do te kerkojne te ndryshon çdo gje !

Jo, nuk do te frikesohen!

Nga: Ubejd Gashi