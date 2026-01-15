Palestina, Saudia s’lëshon pe

Riadi riafirmon rëndësinë e çështjes dhe zgjidhjen me dy shtete
Arabia Saudite të martën riafirmoi rëndësinë e çështjes palestineze, duke theksuar mbështetjen e saj të fortë për krijimin e një shteti të pavarur palestinez brenda kufijve të vitit 1967, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet.
Në një deklaratë të publikuar nga Agjencia Saudite e Shtypit pas një takimi të kabinetit të dielën, ministri i Medias Salman bin Yousef Al-Dossari tha se Këshilli i Ministrave përsëriti mbështetjen e Mbretërisë për të gjitha përpjekjet që synojnë arritjen e një armëpushimi në Rripin e Gazës. Ai tha se këto përpjekje synojnë t’i mundësojnë popullit palestinez të ushtrojë të drejtën e tij për vetëvendosje dhe të krijojë shtetin e tij të pavarur.
Al-Dossari shtoi se kabineti u informua mbi konsultimet dhe diskutimet e fundit midis Arabisë Saudite dhe një numri vendesh në lidhje me zhvillimet rajonale, përpjekjet për të promovuar sigurinë dhe paqen rajonale, si dhe mbështetjen për iniciativat ndërkombëtare shumëpalëshe që kontribuojnë në zhvillim dhe stabilitet dhe forcojnë përgjigjet kolektive ndaj sfidave të përbashkëta.
Ai përmendi gjithashtu konferencën mbi zgjidhjen me dy shtete të mbajtur në Nju Jork në tetor 2025, e cila u bashkëkryesua nga Arabia Saudite dhe Franca. Konferenca përfundoi me lëshimin e Deklaratës së Nju Jorkut, e cila njoftoi veprime të përbashkëta për t’i dhënë fund luftës në Gaza, për të arritur një zgjidhje të drejtë, paqësore dhe të qëndrueshme për konfliktin izraelito-palestinez bazuar në zbatimin efektiv të zgjidhjes me dy shtete, dhe për të punuar drejt një të ardhmeje më të mirë për palestinezët, izraelitët dhe popujt e rajonit. /tesheshi