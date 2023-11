Palestinezët varrosën në varr masiv në Gaza

Sipas ministrisë së shëndetësisë së Gazës, këto trupa, të cilat janë varrosur në tokë në pronësi të Ministrisë së Çështjeve Fetare, ishin të paidentifikuara. Disa prej tyre ishin bllokuar brenda spitalit Al Shifa.

Izraeli e ka vendosur Gazën nën një rrethim brutal dhe bombardime të pamëshirshme që nga sulmi i Hamasit që vrau 1200 njerëz, sipas të dhënave izraelite.

Që atëherë, më shumë se 14,000 Gazanë janë vrarë, rreth 40% e tyre fëmijë, sipas zyrtarëve mjekësorë, shifra të besueshme nga Kombet e Bashkuara dhe të gjitha institucionet ndërkombëtare. /mesazhi

On 47th day of Israeli attacks in Gaza, 111 Palestinians are buried in mass grave in Khan Yunis ⤵️ pic.twitter.com/jxqXdWVTO7

— Anadolu English (@anadoluagency) November 22, 2023