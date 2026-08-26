Pamje: katastrofë e paimagjinueshme në Nepal

Përmbytje të tmerrshme e të menjëhershme shkatërrojnë vendbanime të tëra, qindra të zhdukur
Qindra njerëz janë të zhdukur pas përmbytjeve të dhunshme të menjëhershme dhe daljes nga shtrati të lumit Bhote Koshi që goditën zonën përgjatë kufirit midis Nepalit dhe Tibetit, raporton BBC.
Sipas informacionit të fundit të publikuar nga Bordi i Turizmit të Nepalit në platformën X, është konfirmuar se po kërkohen gjithsej 384 persona. Midis të zhdukurve janë 291 shtetas të huaj dhe 93 qytetarë nepalezë.
Shërbimet kompetente dhe autoritetet e turizmit njoftuan se po punojnë shpejt për të verifikuar vendndodhjet dhe statusin e sigurisë së të gjithë personave që udhëtuan nëpër zonë.
Një përmbytje shkatërruese goditi rajonin Rasuwa, që ndodhet në veri të kryeqytetit të Nepalit, Katmandu, herët në mëngjes të mërkurën, më 26 gusht.
Midis turistëve të zhdukur ka britanikë, indianë, amerikanë…
Sipas të dhënave zyrtare të Bordit Turistik të Nepalit, midis 291 shtetasve të huaj të zhdukur janë:
105 shtetas indianë (me 37 indianë të tjerë që banojnë jashtë vendit), 17 shtetas malajzianë, 12 shtetas britanikë, katër shtetas afrikano-jugorë, tre amerikanë dhe një australian dhe një holandez.
Për 111 persona, kombësia ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Shkaku i katastrofës: Tërmeti shkaktoi ortekë, pastaj përmbytje të menjëhershme
Ministri i Jashtëm nepalez Shishir Khanal informoi parlamentin mbi informacionin e parë zyrtar nga terreni. Sipas tij, zona u godit për herë të parë nga një tërmet rreth orës 8:37 të mëngjesit sipas kohës lokale. Dridhjet e forta më pas shkaktuan një ortek shkatërrues, i cili në fund shkaktoi përmbytje të menjëhershme.
Khanal theksoi se Nepali po i koordinon ngushtë veprimet e tij me Kinën, pasi pala kineze gjithashtu ka pësuar dëme të mëdha. Nga ana nepaleze, aktualisht po zhvillohet një kërkim për personelin zyrtar: 26 oficerë policie, 9 anëtarë të policisë së armatosur, 44 ushtarë dhe disa zyrtarë doganorë dhe të imigracionit mungojnë. Ka pasur gjithashtu dëme të mëdha në rrugë, ura, telekomunikacion dhe hidrocentrale, me rrethet Rasuwa dhe Nuwakot që janë më të goditurat.
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Shira të rrëmbyeshëm kanë goditur Guangxi-n, Hainan-in dhe Guangdong-un, me lumenjtë në disa pjesë të Guangxi-t që tashmë i kanë tejkaluar nivelet e paralajmërimit dhe kanë përmbytur zona të ulëta. /tesheshi