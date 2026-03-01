Pamje: kur bombat iraniane dridhin Dubain e jo vetëm

Pse regjimi shiit po godet vendet e Gjirit perveç Omanit?
Omani ishte i vetmi vend që nuk u sulmua, pasi po ndërmjetësonte në negociatat Iran-SHBA. Irani ka kryer sulme kundër shumicës së monarkive të Gjirit që nga e shtuna, duke vrarë të paktën dy persona në Emiratet e Bashkuara Arabe, në përgjigje të sulmeve nga Izraeli dhe SHBA-të, duke ngritur shqetësime për shpërthime rajonale.
Zyrtarët iranianë kanë paralajmëruar vazhdimisht në javët e fundit se do të godisnin interesat e SHBA-së tek aleatët e Gjirit nëse Irani sulmohet nga SHBA-të. Sipas mediave të huaja, qëndrimi i Iranit ndaj vendeve të Gjirit është i lidhur drejtpërdrejt me zgjedhjet e tyre strategjike: shtete të tilla si Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe mbajnë marrëdhënie të ngushta sigurie me Shtetet e Bashkuara dhe marrin pjesë në fronte rajonale që Teherani i konsideron armiqësore.
Këtë mëngjes, gazetarët e AFP-së panë shpërthime të reja në Doha, Katar, Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe në Manama, Bahrein. Vetëm Omani, i cili po ndërmjetësonte në negociatat midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara që rifilluan në fillim të shkurtit, nuk ishte shënjestruar deri të dielën në mëngjes. Sipas asaj që një burim sigurie i tha Agjencisë së Lajmeve të Omanit, dy dronë goditën portin, duke plagosur një punëtor të huaj. Një dron goditi një njësi banimi të lëvizshme për punëtorët, ndërsa rrënojat e dronit të dytë u ulën pranë rezervuarëve të karburantit, duke mos shkaktuar dëme, tha burimi. Nuk kishte informacione të mëtejshme menjëherë.
Dy të vdekur në Emirate
Të paktën një person u vra dhe shtatë të tjerë u plagosën në një incident në aeroportin e Abu Dhabit, tha operatori i aeroportit. Gjithashtu në Abu Dhabi, një civil u vra nga mbeturinat e raketave, tha Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe, duke shtuar se vendi ishte “sulmuar nga raketat balistike iraniane”. Mbrojtja ajrore e Emirateve të Bashkuara Arabe “ka kapur me sukses disa prej tyre”, shtoi ajo.
Në Dubai, katër persona u plagosën në një zjarr, thanë autoritetet lokale, pasi dëshmitarët i thanë AFP-së se dëgjuan një shpërthim dhe panë një kolonë tymi që ngrihej nga ishulli ikonik artificial The Palm. Një “zjarr i vogël” shpërtheu gjithashtu në hotelin luksoz Burj al Arab nga rrënojat e një droni të kapur.
Një zjarr shpërtheu gjithashtu në port pas sulmit me raketa iraniane, por nuk pati viktima, tha emirati. Dy persona raportuan se panë tym që ngrihej nga baza ajrore al Dhafra në kryeqytetin e Emirateve, ku janë të stacionuara trupat amerikane. Sipas një dëshmitari tjetër, bizneset që operojnë në zonë u kërkuan punonjësve të tyre të largoheshin.
Emiratet e Bashkuara Arabe u shënjestruan nga 137 raketa dhe 209 dronë të lëshuar nga Irani, shumica e të cilëve u kapën ose u shkatërruan, njoftoi Ministria e Mbrojtjes të shtunën në mbrëmje deri të dielën. Vendi paralajmëroi se rezervonte të drejtën për t’iu përgjigjur sulmeve, duke i quajtur ato një “përshkallëzim të rrezikshëm”.
Dy persona u plagosën gjithashtu në Dubai sot kur mbeturinat e dronëve të kapur nga mbrojtja ajrore ranë mbi shtëpi.
Dymbëdhjetë të plagosur në Kuvajt
Kuvajti, i cili mbylli hapësirën e tij ajrore, tha se 12 persona u plagosën në sulme, pa dhënë një informacion më të detajuar.
Ushtria e vendit tha se tre ushtarë u plagosën në një sulm me raketa që synonte bazën ajrore Ali al-Salem, e cila strehon trupa amerikane dhe të huaja të tjera, përfshirë italianë.
Sipas Ministrit të Jashtëm italian Antonio Tajani, një raketë iraniane shkaktoi “dëme të konsiderueshme” në pistën e bazës, “por asnjë personel italian nuk u lëndua”.
Një dron goditi gjithashtu Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit, sipas Autoritetit të Aviacionit Civil, duke plagosur lehtë punonjësit dhe duke shkaktuar “dëme të kufizuara materiale në terminalin e pasagjerëve”.
Katari denoncon “shkeljen flagrante” të sovranitetit të tij
Tetë persona u plagosën dje në sulmet iraniane ndaj Katarit, të kryera me 44 raketa dhe tetë dronë, tha një diplomat për AFP në kushte anonimiteti.
Një sistem radari me rreze të gjatë veprimi u dëmtua në Bazën Ajrore Al Udeid, instalimi më i madh ushtarak amerikan në rajon, tha i njëjti burim.
Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, bëri thirrje për një ulje të “përshkallëzimit të rrezikshëm” në Lindjen e Mesme gjatë një telefonate me Presidentin e SHBA-së Donald Trump.
Katari e konsideron operacionin iranian “një shkelje flagrante të sovranitetit të tij kombëtar” dhe “rezervon të drejtën e plotë për t’iu përgjigjur këtij sulmi”, tha ministria e jashtme e vendit.
Arabia Saudite dënon “sulmin iranian”
Arabia Saudite, një fuqi e madhe rajonale, njoftoi se kishte zmbrapsur sulmet iraniane ndaj kryeqytetit të saj, Riadit, dhe provincës së saj lindore.
Vendi shprehu “dënimin e fortë të sulmeve iraniane” kundër territorit të saj dhe, në përgjithësi, të “agresionit iranian” në rajon.
Mbretëria theksoi se “do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e saj dhe territorin e saj, qytetarët dhe banorët e saj”, duke theksuar se midis opsioneve të saj është “përgjigja ndaj këtij sulmi”.
Udhëheqësi de facto i vendit, Princi i Kurorës Mohammed bin Salman, pati biseda telefonike me udhëheqësit e Emirateve, Bahreinit, Katarit, Kuvajtit dhe Jordanisë, tha ambasada saudite. Gjatë bisedës së tyre, ai i siguroi ata për “solidaritetin dhe mbështetjen e plotë të mbretërisë”, si dhe për gatishmërinë e vendit të tij “për të vënë në dispozicion të gjitha kapacitetet e saj”.
Katër të plagosur në Bahrein
Agjencia zyrtare e lajmeve të Bahreinit raportoi për X, duke cituar ushtrinë, se 45 raketa dhe 9 dronë me origjinë nga Irani u rrëzuan, ndërsa katër persona u plagosën, sipas të njëjtit burim, i cili citoi burime spitalore.
Bahreini tha se kishte evakuuar një zonë të kryeqytetit Manama ku ndodhet selia e Flotës së Pestë të SHBA-së, e cila më parë ishte sulmuar nga raketat iraniane, dhe ambasada amerikane njoftoi sot se po pezullonte operacionet e saj “për shkak të sulmeve të vazhdueshme me raketa”.
Tre ndërtesa banimi në dhe përreth kryeqytetit u dëmtuan nga sulmet me dronë dhe mbeturinat e raketave, sipas Ministrisë së Brendshme.
Aeroporti Ndërkombëtar i Bahreinit u shënjestrua nga një dron, duke shkaktuar dëme materiale, por pa viktima, shtoi ministria.
Autoritetet njoftuan gjithashtu se shkollat dhe universitetet do të kalojnë në mësim në distancë deri në njoftim të mëtejshëm. /tesheshi.com/