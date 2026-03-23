Pamje që tregojnë se si Samsung Galaxy S26 çmontohet dhe si duket brenda

Ballina Arritje Teknologji Pamje që tregojnë se si Samsung Galaxy S26 çmontohet dhe si duket...

Samsung lansoi Galaxy S26 së bashku me Galaxy S26+ dhe S26 Ultra disa javë më parë, dhe sot kemi një vështrim të parë në pjesën e brendshme të pajisjes standarde, falë një videoje çmontimi nga kanali në YouTube PBKrevieës.

Çmontimi i pajisjes fillon, siç ndodh shumë herë, me heqjen e tabakasë së kartës SIM, pastaj pjesa e pasme shkëputet pasi aplikohet pak nxehtësi për ta bërë ngjitësin të hiqet lehtësisht.

Në fund, Galaxy S26 merr një rezultat shumë të mirë riparimi prej 9 nga 10, ku 10 do të ishte e barabartë me riparim të jashtëzakonshëm dhe 0 do të ishte i tmerrshëm.

S26 shkëlqen në disponueshmërinë e pjesëve, lehtësinë e zëvendësimit të baterisë dhe lehtësinë e zëvendësimit të pjesëve të ndryshme, duke marrë rezultate maksimale në të tre këto kategori.

Aty ku performon pak më pak mirë është në kategorinë e dizajnit, pasi kjo ndikon në kohëzgjatjen e riparimeve, dhe zëvendësimin e ekranit, i cili është i lehtë, por jo shumë i lehtë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram