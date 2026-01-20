Paracetamoli gjatë shtatzënisë konsiderohet i sigurt, konfirmon një studim

Përdorimi i paracetamolit gjatë shtatzënisë nuk rrit rrezikun e autizmit, ADHD-së apo çrregullimeve të tjera zhvillimore tek fëmijët, sipas një rishikimi të ri shkencor të publikuar në revistën The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health.
Studimi përfshiu analizën e 43 kërkimeve ndërkombëtare me cilësi të lartë, që mbulonin qindra mijëra gra shtatzëna. Autorët nuk gjetën asnjë provë për një lidhje shkakësore midis përdorimit të paracetamolit gjatë shtatzënisë dhe problemeve neurologjike tek fëmijët. Metodologjia përfshinte edhe krahasime mes vëllezërve dhe motrave, duke e bërë rishikimin një nga më të besueshmit në këtë fushë.
Autorja kryesore e studimit, profesoresha Asma Khalil, theksoi se mesazhi për gratë shtatzëna është i qartë:
“Paracetamoli mbetet një opsion i sigurt gjatë shtatzënisë kur përdoret sipas udhëzimeve mjekësore. Mos-trajtimi i dhimbjeve apo etheve mund të përbëjë rrezik më të madh si për nënën, ashtu edhe për foshnjën.”
Gjetjet kundërshtojnë pretendimet e mëparshme të disa zyrtarëve në Shtetet e Bashkuara, përfshirë ish-presidentin Donald Trump, të cilët kishin sugjeruar një lidhje të mundshme mes paracetamolit dhe autizmit. Ekspertët shëndetësorë vlerësojnë se këto deklarata kanë shkaktuar shqetësim të panevojshëm tek gratë shtatzëna.
Ndërkohë, autoritetet shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar, SHBA dhe Evropë vazhdojnë ta rekomandojnë paracetamolin si qetësuesin më të sigurt të dhimbjeve dhe etheve gjatë shtatzënisë, duke theksuar se nuk ka prova të besueshme për një lidhje shkakësore me çrregullimet neuro-zhvillimore.