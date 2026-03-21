Paralajmërimi i kardiologëve për rrezikun e fshehtë në mëngjes

Tensioni i lartë i gjakut është një nga gjendjet kronike më të zakonshme dhe mbajtja e tij nën kontroll përfshin një sërë zakonesh të përditshme, siç është zvogëlimi i marrjes së kripës, gjumi cilësor, ushtrimet fizike dhe marrja e ilaçeve të përshkruara. Kardiologu Dr. Tariqshah Syed shpjegon se presioni i gjakut është “presioni aktual në arteriet që transportojnë gjak nga zemra në trup”. Ai shton se presioni sistolik tregon momentin kur zemra pompon gjak, ndërsa presioni diastolik përfaqëson presionin pas atij pompimi, kur elasticiteti i arterieve ruhet.
Nëse keni presion të lartë të gjakut, është e rëndësishme të dini se ka një gjë që nuk duhet ta bëni menjëherë pasi të zgjoheni – të ngriheni menjëherë nga shtrati. Kardiologu Dr. Menhel Kinno paralajmëron se kjo duhet të shmanget, veçanërisht për njerëzit që marrin ilaçe për presionin e gjakut.
“Në vend të kësaj, zgjohuni gradualisht duke u ulur fillimisht në buzë të shtratit për një ose dy minuta për të parandaluar marramendjen, kokëlehtësinë ose edhe të fikëtit. Këto simptoma shkaktohen nga një rënie e përkohshme e presionit të gjakut sepse më pak gjak se zakonisht po kthehet në zemër”, tha ai për Parade.
Tensioni i lartë i gjakut shpesh nuk ka simptoma
Përveç zgjimit të papritur, ka edhe zakone të tjera që duhen shmangur menjëherë pas zgjimit. Dr. Kinno thekson se nuk duhet të angazhoheni menjëherë në aktivitete fizike intensive, siç janë vrapimi, ngritja e peshave ose stërvitja HIIT.
“Tensioni i gjakut rritet ndjeshëm pas zgjimit për shkak të ritmeve cirkadiane, rritjes së aktivitetit të sistemit nervor dhe ndryshimeve hormonale. Kjo rritje natyrale në mëngjes mund të ushtrojë një ngarkesë shtesë në zemër dhe të rrisë rrezikun e aritmive ose problemeve të tjera, veçanërisht tek njerëzit me hipertension të pakontrolluar”, vëren ai. Në vend të kësaj, rekomandohet të filloni ditën gradualisht dhe vetëm pas 30 deri në 60 minutash të filloni me lëvizje të lehta, siç janë shtrirjet ose një shëtitje e shkurtër, shkruan Index.hr.
“Lëreni ushtrimet më intensive për më vonë gjatë ditës, kur trupi është më i përgatitur dhe presioni i gjakut është më i qëndrueshëm”, thotë Dr. Kinno. Dr. Syed thekson më tej se presioni i lartë i gjakut shpesh nuk ka simptoma, por mund të dëmtojë organet në planin afatgjatë, prandaj është e rëndësishme të kontrolloni veten rregullisht dhe të ndiqni këshillat e mjekut tuaj.