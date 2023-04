Parlamenti Evropian miraton ligjin kundër shpyllëzimit

Parlamenti Evropian miratoi të mërkurën zyrtarisht një ligj historik kundër shpyllëzimit. Ligji do të parandalojë importin dhe shitjen e produkteve të lidhura me shpyllëzimin dhe degradimin e pyjeve, duke përfshirë kafenë, lëndën drusore, vajin e palmës, bagëtinë, sojen, gomën dhe kakaon dhe produktet e tyre që rrjedhin.

Ai gjithashtu angazhon Komisionin Evropian që të vlerësojë nevojën për një ligj të ri brenda dy viteve të ardhshme që mund të detyrojë institucionet financiare të parandalojnë financimin e shpyllëzimit, qoftë i drejtpërdrejtë apo i tërthortë.

Giulia Bondi, aktiviste e lartë e BE-së për pyjet në Global Witness , tha se ky ligj historik është një rreze shprese shumë e nevojshme për pyjet e botës, shkruajnë mediat e huaja.

Financimi evropian i shpyllëzimit mbetet një kërcënim serioz për pyjet e botës. Muajin e kaluar, një hetim Global Witness zbuloi se disa institucione financiare me bazë në BE kanë rritur investimet e tyre në kompani të lidhura me atë që është përshkruar si “kriza më e keqe e shpyllëzimit në botë” në Paraguaj.

Më parë, Global Witness tregoi se si institucionet financiare me bazë në BE arritën marrëveshje me vlerë 30.6 miliardë euro me 20 kompani të agrobiznesit të akuzuara për shpyllëzim midis viteve 2016-2020. Shtetet anëtare do të votojnë për miratimin zyrtar të ligjit të enjten më 4 maj, pas së cilës rregullorja do të përkthehet dhe ngarkohet në Gazetën Zyrtare të BE-së dhe do të hyjë në fuqi 20 ditë më pas. /dosja