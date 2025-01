Pas 50 vitesh, Volkswageni mund të ndalë së prodhuari në Gjermani?

Për Golf, Volkswagen mund të zbatojë recetën që ka zbatuar tashmë me Beetle. Kur popullariteti i Beetle filloi të bjerë, Volkswagen e zhvendosi prodhimin nga Gjermania në Meksikë.



Gazeta gjermane Handelsblatt pretendon se VW dëshiron të zhvendosë prodhimin e Golfit jashtë Gjermanisë, ndoshta në Meksikë, ku tashmë ka një fabrikë. Një tjetër opsion, i cili është më afër shtëpisë dhe gjithashtu po shqyrtohet, është Polonia.

Golf ka ende shifra të mira të shitjeve, pavarësisht sulmit të SUV-ve, dhe nuk ia vlen që Volkswagen të mbyllë prodhimin e tij, megjithëse së shpejti vjen një model elektrik.

Pra, ai që mund të shkojë në Meksikë është modeli aktual 8 ose 8.5, siç e quajnë sot, i pajisur me motorë me djegie të brendshme. Golfi i ri elektrik, le ta quajmë ID.Golf, do të prodhohet në Gjermani.

Problemi i Golfit është se SUV-të e Volkswagen kanë marzhe më të larta, pjesërisht për shkak të kostove më të larta të punës në Gjermani. Lëvizja e prodhimit të Golfit jashtë shtetit mund të kursejë para të VW në një kohë kur çdo cent vlen.

Diskutimet nga bordi mbikëqyrës i VW për të ardhmen e fabrikës së Golfit në Wolfsburg dhe vende të tjera do të zhvilloheshin në nëntor, por u shtynë për shkak të grevës dhe negociatave me këshillin e punës.