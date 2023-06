Pastroni toksinat me ujë dhe rrush të thatë

Mëlçia juaj dhe zorrët do të heqin qafe toksinat me këtë mënyrë të thjeshtë dhe lehtë.

Mjekët kanë rekomanduar ujë të rrushit për pastrimin e mëlçisë dhe zorrëve për një kohë të gjatë. Në fakt, pronat detoksifikuese të rrushit janë shpjeguar nga sasia e madhe e antioksidantëve dhe fibrave diete që gjenden në këtë frut të thatë.

Antioksidantët ndihmojnë punën tonë të mëlçisë në mënyrë të duhur dhe kryejnë plotësisht funksionin e saj detoksifikues, ndërsa fibrat shtojnë pjesën më të madhe të stolit dhe rrisin numrin e lëvizjeve të zorrëve, duke ndihmuar në pastrimin e zorrës së trashë dhe të zorrëve.Konsumimi në stomak bosh, i ujit të rrushit do të “punojë” edhe më shpejt, thjesht mos harroni të hani rrushin e thatë së bashku me ujin.

Ju do të merrni një nxitje të shpejtë të energjisë që do të zgjasë gjatë.

Shkencëtarët dhe ekspertët e sportit besojnë se rrushi i thatë mund të shërbejë si një zëvendësues i mirë I energjisë. Rrushi i thatë përmban një sasi të madhe të fibrave dhe nuk kanë shije artificiale. Kosumimi ujit të rrushit në mëngjes do t’ju mbushë me energji për ditën e ardhshme, ose mund të provoni ta merrni atë para një stërvitje të fuqishme.

Niveli juaj i kolesterolit të keq do të ulet dhe presioni i gjakut do të stabilizohet.

Studimet dhe hulumtimet klinike kanë treguar se rrushi i thatë është shumë i pasura me fibra, kalium, dhe antioksidantë në krahasim me ushqime të tjera të zakonshme. Njerëzit që rregullisht hanë rrush të thatë kanë presion të ulët sistolik dhe diastolik në krahasim me ata që hanë sasi minimale të këtij fruti të thatë.

Nëse keni ndonjë problem me mëlçinë, zemrën, presionin e gjakut ose ndonjë organ apo sistem tjetër të trupit tuaj, planifikoni një vizitë tek mjeku i cili do t’ju shqyrtojë dhe përshkruani trajtimet mjekësore dhe dietën e nevojshme.