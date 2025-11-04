Pekini: Kundërshtojmë operacionet e tepërta të SHBA-së kundër anijeve në Karaibe dhe Paqësor

Kina tha se lidhjet e saj me Venezuelën janë sovrane, duke kundërshtuar operacionet “e tepërta” kundër anijeve mes sulmeve amerikane në Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor, transmeton Anadolu.
“Bashkëpunimi midis Kinës dhe Venezuelës nuk synon asnjë palë të tretë dhe nuk i nënshtrohet ndërprerjes ose ndikimit nga ndonjë palë e tretë”, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Mao Ning në një konferencë për mediat në Pekin.
“Kina ka qëndrim të qartë ndaj SHBA-së për të goditur me forcë të ashtuquajturat kartele droge në Detin e Karaibeve”, tha Mao duke shprehur mbështetje mbi “përpjekjet për të luftuar krimet ndërkufitare përmes një bashkëpunimi më të fortë ndërkombëtar” dhe duke kundërshtuar përdorimin e forcës në marrëdhëniet ndërkombëtare.
“Pekini qëndron kundër lëvizjeve që dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në rajonin LAC (Amerikano-Latine) dhe kundërshton operacionet e njëanshme dhe të tepërta të zbatimit të ligjit kundër anijeve të vendeve të tjera”, shtoi ajo.
Washingtoni ka kryer më shumë se një duzinë sulmesh ndaj anijeve të dyshuara për trafikim narkotikësh, kryesisht në Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor, duke vrarë të paktën 64 persona që nga shtatori.
“Shpresojmë se SHBA-ja do të angazhohet në bashkëpunim normal të zbatimit të ligjit dhe gjyqësorit përmes kornizave ligjore dypalëshe dhe shumëpalëshe”, tha Mao.