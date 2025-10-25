Për çfarë fetarie thyem dhëmbët?!

* Fetaria e cila neveritet nga cigarja në gojën e duhanpirësit, më shumë sesa nga gënjeshtrat e poshtëra, në gojët e udhëheqësve gënjeshtarë, është një fetari e disbalancuar.
* Fetaria që i shpallë luftë neglizhencës ndaj mjekrës e nuk e thotë asnjë fjalë për ata që shkelin liritë e të drejtat e njeriut dhe mbysinë fëmijë ..Është një fetari jonjerëzore!
* Fetaria që ngre botën në këmbë për një zog të vizatuar në letër, me pretekstin se është diçka me shpirtë, dhe pastaj nuk shqetësohet aspak për varfërinë e të varfërve, e as për diskriminimin dhe persekutimin e të shtypurve…
Është një fetari për të dyshuar në të!
Hoxhë Halil Avdulli