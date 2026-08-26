Përqafoni mëshirën dhe paqen: Lexoni mesazhin e veçantë të Prof. Dr. Beqir Ismailit me rastin e përvjetorit të lindjes së Profetit të Mëshirës, me urime të ngrohta për Kosovën dhe mbarë njerëzimin!
Për mbarë botën, në përvjetorin e lindjes së Profetit të Mëshirës
Me rastin e lindjes së Profetit të Mëshirës, kësaj ngjarjeje të ndritur që i rikujton mbarë umetit islam jetën dhe shembullin e të Dërguarit të fundit të Allahut, zotërisë tonë Muhamedit ﷺ, ju përcjell urimet më të sinqerta dhe përgëzimet më të përzemërta të gjithë myslimanëve, si dhe të gjithë popujve të botës.
Lus Allahun e Madhëruar që këtë ditë të bekuar ta bëjë një portë drejt udhëzimit, mirësisë, mëshirës, paqes, sigurisë dhe stabilitetit për mbarë njerëzimin.
Lindja e Profetit Muhamed ﷺ nuk ishte një ngjarje historike e kufizuar vetëm në një kohë apo në një vend të caktuar. Ajo ishte lindja e një mesazhi të madh njerëzor, mëshira e të cilit shtrihet te njeriu në çdo kohë dhe në çdo vend; një mesazh i ngritur mbi njësimin e Allahut, drejtësinë, mëshirën, sinqeritetin, besnikërinë, ruajtjen e dinjitetit njerëzor, ndihmën ndaj të shtypurit, refuzimin e padrejtësisë dhe agresionit, si dhe përhapjen e paqes ndërmjet njerëzve.
Prandaj, përkujtimi i lindjes së Profetit të Mëshirës nuk duhet të kufizohet vetëm në përkujtimin e një ngjarjeje historike, por duhet të jetë një mundësi për të ripërtërirë lidhjen tonë me vlerat e larta profetike dhe për t’i shndërruar mësimet e jetës së Profetit ﷺ nga një kujtesë historike në një udhërrëfim të gjallë për jetën, sjelljen dhe marrëdhëniet njerëzore.
Ditëlindja e Profetit: Një mesazh udhëzimi, jo vetëm një përkujtim
Një nga mësimet më të mëdha që marrim nga jeta e të Dërguarit ﷺ është se udhëzimi i vërtetë nuk ndahet nga mëshira, se besimi i sinqertë nuk ndahet nga morali dhe se adhurimi nuk përmbushet pa mirësi ndaj njeriut.
Profetiﷺ erdhi për ta nxjerrë njeriun nga errësirat e padijes, padrejtësisë dhe agresionit drejt dritës së udhëzimit, drejtësisë dhe mëshirës. Ai dëshmoi se ndryshimet ndërmjet njerëzve në fe, prejardhje, gjuhë dhe vende nuk duhet të jenë shkak për urrejtje dhe konflikte, por mund të shndërrohen në mundësi për njohje, bashkëpunim dhe ndërtimin e urave të komunikimit.
Nga ky vizion i gjerë profetik kuptojmë se paqja nuk është vetëm mungesa e luftës, por një kulturë morale dhe qytetëruese, e cila mbështetet mbi respektin për njeriun, ruajtjen e dinjitetit të tij, drejtësinë, dialogun ndërmjet kulturave, bashkëpunimin ndërmjet popujve dhe refuzimin e gjuhës së urrejtjes, dhunës dhe ekstremizmit.
Nga udhëzimi drejt paqes
Bota e sotme, e cila përballet me kriza, luftëra, konflikte dhe ndarje të shumta, ka më shumë nevojë se kurrë për rikthimin te vlerat që predikoi Profeti i Mëshirës ﷺ.
Bota nuk ka nevojë për më shumë urrejtje, por për dashuri; nuk ka nevojë për më shumë përplasje, por për dialog; nuk ka nevojë për ndezjen e zjarrit të armiqësisë, por për shuarjen e tij përmes urtësisë; nuk ka nevojë për ndërtimin e mureve ndërmjet popujve, por për ndërtimin e urave të komunikimit dhe mirëkuptimit.
Prandaj, mesazhi ynë në këtë ditë të bekuar është:
Le të jetë përkujtimi i lindjes së Profetit të Mëshirës një thirrje drejt udhëzimit; udhëzimi le të jetë rruga drejt mëshirës; mëshira le të jetë rruga drejt paqes; ndërsa paqja le të jetë rruga drejt bashkëjetesës, drejtësisë dhe sigurisë njerëzore.
Sa shumë ka nevojë njerëzimi sot që ta dëgjojë përsëri mesazhin e Profetit të nderuar ﷺ: një mesazh që kapërcen kufijtë e gjeografisë, racës, gjuhës dhe dallimeve njerëzore dhe që shtrihet në horizontin e përbashkët të njerëzimit, ku njeriu është i nderuar, drejtësia është detyrë, mëshira është themel dhe paqja është qëllim.
Bashkëjetesa dhe respekti për tjetrin
Profeti ﷺ, përmes jetës dhe traditës së tij të ndritur, vendosi parime të mëdha për marrëdhëniet me tjetrin dhe theksoi rëndësinë e respektimit të marrëveshjeve, ruajtjes së të drejtave, respektimit të njeriut dhe ndërtimit të marrëdhënieve mbi drejtësinë, besnikërinë dhe përgjegjësinë.
Nga ky këndvështrim, thirrja për paqe nuk nënkupton heqjen dorë nga parimet, por nënkupton që dallimet të menaxhohen me urtësi, konfliktet të zgjidhen përmes drejtësisë dhe dialogut, ndërsa dinjiteti i njeriut të vendoset mbi interesat e ngushta.
Sot kemi nevojë për një kulturë të re që ta vendosë njohjen në vend të largimit, dialogun në vend të përplasjes, bashkëpunimin në vend të konfliktit, mëshirën në vend të ashpërsisë dhe paqen në vend të luftës.
Këto vlera të larta nuk janë të huaja për mesazhin e Muhamedit ﷺ, por janë pjesë e thelbit dhe synimeve të tij morale e njerëzore.
Një mesazh për popullin tim në Kosovë
Ndërsa i shkruaj këto fjalë nga qyteti i Stambollit, zemra ime drejtohet me lutje drejt vendit tim të dashur, Kosovës, drejt popullit të saj dhe drejt të gjithë popujve të rajonit.
Lus Allahun e Madhëruar që ta ruajë Kosovën nga çdo e keqe, t’i dhurojë asaj dhe popullit të saj siguri, stabilitet dhe paqe të qëndrueshme, dhe ta bëjë të ardhmen e saj një të ardhme të hapur ndaj bashkëpunimit, dialogut, përparimit dhe prosperitetit.
Kosova, e cila ka përjetuar dhimbjet e luftërave dhe konflikteve, e njeh më mirë se shumë të tjerë vlerën e paqes dhe e di se siguria dhe stabiliteti nuk janë një luks politik, por një e drejtë themelore e çdo njeriu.
Nga Kosova, tokë që ka njohur dhimbjen, por edhe shpresën, në këtë ditë të bekuar profetike ngremë një mesazh të sinqertë për mbarë botën:
Paqja është e drejtë e çdo populli; dinjiteti është e drejtë e çdo njeriu; siguria është e drejtë e çdo vendi; ndërsa dialogu është rruga më e dobishme për ndërtimin e së ardhmes.
Në këtë ditë të bekuar dëshiroj që vlerat profetike të bëhen urë komunikimi ndërmjet popujve dhe kulturave, dhe që përkujtimi i lindjes së Profetit të Mëshirës të shndërrohet në një mundësi për ripërtëritjen e një vizioni njerëzor të bazuar mbi mëshirën, respektin, bashkëpunimin dhe refuzimin e urrejtjes.
Lutje për paqen në botë
O Allah, në përvjetorin e lindjes së Profetit të Mëshirës, zotërisë tonë Muhamedit ﷺ, të lutemi që t’i udhëzosh zemrat tona drejt së mirës, të përmirësosh gjendjen tonë dhe ta bashkosh umetin mysliman rreth së vërtetës dhe mirësisë.
O Allah, ruaje Kosovën dhe popullin e saj, ruaji të gjithë popujt e botës dhe shndërroje frikën në siguri, trazirat në stabilitet, konfliktin në pajtim, urrejtjen në dashuri dhe luftën në paqe.
O Allah, mëshiroji viktimat e luftërave, shëroji plagët e popujve, bashkoji zemrat dhe udhëzoji udhëheqësit e botës drejt asaj që është në të mirën e njerëzimit.
Bëje paqen rrugë drejt dialogut, dialogun rrugë drejt mirëkuptimit dhe mirëkuptimin rrugë drejt bashkëjetesës dhe zhvillimit.
O Allah, na bëj prej atyre që mbartin mesazhin e mëshirës, përhapin fjalën e mirë dhe thërrasin drejt së mirës me urtësi dhe këshillë të bukur.
O Allah, bëje përvjetorin e lindjes së tij ﷺ dritë për zemrat, udhëzim për mendjet, mëshirë për njerëzimin dhe një lajm të mirë për një botë më të sigurt, më të drejtë dhe më paqësore.
Fjalë përmbyllëse
Besnikëria më e madhe ndaj Profetit ﷺ nuk shprehet vetëm me shumë fjalë, por duke mbartur diçka nga morali i tij në jetën tonë, duke e bërë sinqeritetin mënyrë jetese, mëshirën sjellje, drejtësinë parim, paqen mision dhe shërbimin ndaj njeriut një qëllim fisnik.
Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi zotërinë tonë Muhamedin, Profetin e Mëshirës, prijësin e udhëzimit dhe të Dërguarin e paqes, mbi familjen dhe shokët e tij.
Urime ditëlindja e Profetit të Mëshirës!
I lutemi Allahut të Madhëruar që këtë ditë të bekuar ta rikthejë çdo vit mbi mbarë umetin islam dhe mbi popujt e botës me mirësi, begati dhe bekime; dhe ta bëjë atë një mundësi për ripërtëritjen e besimit, ringjalljen e virtyteve morale, përhapjen e dashurisë dhe forcimin e kulturës së paqes e të bashkëjetesës ndërmjet të gjithë njerëzve.
Prof. Dr. Beqir Ismaili
Më 25.08.2026, Stamboll