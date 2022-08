Për sa kohë shfaqen simptomat dhe çfarë duhet të bëni kur helmoheni nga ushqimet

Si helmohemi nga ushqimi?

Helmohemi nga ushqimi duke ngrënë ose pirë ushqime të cilat janë të kontaminuara nga viruse, baktere, toksina, parazitë ose kimikate toksike. Jo gjithmonë kjo ndodh nga ushqimet e prishura. Mund të helmohemi nga ushqime në dukje shumë të mira por që nuk janë ruajtur siç duhet.

Sa kohë i duhen simptomave të shfaqen pasi jemi helmuar?

Kjo varet nga lloji i patogjenit që ka kontaminuar ushqimin, sa shumë kemi ngrënë dhe nga sistemi imunitar individual i gjithsecilit. Psh, helmimet ushqimore të zakonshme si ato të Bacillus cereus, mund të shfaqen nga 6 deri në 16 orë pas ngrënies. Po janë disa lloje të tjerë patogjenësh që kanë të nevojshme më shumë kohë për t`u riprodhuar në organizëm, për të shkaktuar simptoma. Virusi i Hepatitit A psh, mund të kërkojë 15 deri në 50 ditë për t`u shfaqur.

Por në përgjithësi, llojet më të shpeshta të helmimeve shfaqen rreth 4 deri ne 24 orë pas ngrënies.

Sa zgjat helmimi nga ushqimet?

Kjo përsëri varet nga disa faktorë, përfshirë sistemin imunitar të gjithsecilit. Në përgjithësi, zgjat nga 1 deri në 10 ditë, por ka dhe raste të veçanta që mund të zgjasë edhe më shumë.

A mund të japë helmimi nga ushqimet temperature?

Çfarë duhet të hamë gjatë një helmimi?

Është mirë të ndiqni dietën BRAT – e cila për mban bukë, oriz, pure molle, tost dhe banane. Gjëra të buta, ose supa ë lëngshme.

Duhet të shmangni ushqimet që janë deri diku sfiduese për aparatin tretës, si ushqimet e yndyrshme, të skuqura ose pikante.

Duhet të pini shumë lëngje, dhe jo vetëm ujë. Uji është izotonik. Nëse jeni sëmurë dhe po humbisni shumë ujë më diarrenë, ose nëse keni temperaturë dhe djersini, duhet të zëvendësoni humbjen e lëngjeve me lëngje jo-izotonike. Duhet të jetë diçka me kripë, sheqer ose elektrolite. Në këtë mënyrë, organizmi juaj do të ketë më shumë shanse për ta mbajtur lëngun në trup se në rastin e ujit.

Nëse keni sëmundje shoqëruese si sëmundje të zemrës, mëlçisë apo veshkave, duhet të konsultoheni me mjekun për sasinë e kripës që mund të merrni.

Çfarë mjekimi mund të merrni?

Subsalicilati i bismuthit është në përgjithësi i sigurt për t`u marrë. Është lehtësues dhe ka efekt anti-inflamator. Nuk rekomandohet marrja e loperamidit për të ndaluar diarrenë, pasi është më mirë që toksinat të eleminohen nga organizmi.

A duhet të shkoni te mjeku?

Personat me sistem imunitar të shëndetshëm, zakonisht, e kalojnë vet një helmim nga ushqimi. Për sa kohë, mund të mbani ushqimin dhe lëngjet në oragnizëm, përpiquni të hidratoheni në shtëpi dhe sëmundja do kalojë sipas kohës së vet.

Por nëse nauzeja dhe të vjellat janë shumë të shpeshta dhe nuk jeni në gjendje të mbani në organizëm asnjë nga ushqimet apo lëngjet që konsumoni, duhet të kërkoni ndihmë mjekësore. Hidratimi në këto raste mund të bëhet intra-venoz (IV), për të zëvendësuar sasinë e humbur të elektroliteve. Gjithashtu, duhet të kontaktoni me një mjek nëse keni temperaturë, diarre me gjak dhe dhimbje të forta.

Për personat që marrin barna që frenojnë sistemin imunitar, ose që kanë sëmundje që frenojnë sistemin imunitar, rekomandohet gjithmonë të kontaktojnë me mjekun.