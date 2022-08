Përdoruesit me pagesë të YouTube mund të zmadhojnë në video

Aktualisht funksioni është i disponueshëm vetëm për testim. Përdoruesit mund të zmadhojnë deri në 8X.

YouTube po teston një funksionalitet të ri për aplikacionet mobile dhe vetëm përdoruesit me pagesë duke i lejuar të zmadhojnë në çdo video.

Konkretisht funksionaliteti “pinch-to-zoom” mundëson zmadhimin në video në modalitetet portret dhe tablo.

Sipas kompania funksioni do të mbetet në testim deri më 1 Shtator duke i dhënë YouTube një muaj kohë për të grumbulluar feedbackun e përdoruesit dhe rafinuar funksionin.

Për të aktivizuar pinch-to-zoom hapni aplikacionin YouTube dhe shkoni tek Settings në telefon ose uebsajt. Për sa kohë të jeni abonent me pagesë i YouTube Premium, do të vini re një seksion “Try New Features.”

Aktualisht funksioni është i disponueshëm vetëm për testim. Përdoruesit mund të zmadhojnë deri në 8X. /PCWorld Albanian