Përfaqësuesja e Palestinës kualifikohet në Kupën e Kombeve Arabe pas fitores ndaj Libisë

Përfaqësuesja palestineze e futbollit është kualifikuar në Kupën e Kombeve Arabe, pasi mposhti Libinë me penallti 4-3, pas barazimit 0-0 në kohën e rregullt, në ndeshjen e zhvilluar në Doha.
Palestina dominoi pjesën e parë dhe krijoi raste të rrezikshme, por pa arritur të shënojë. Edhe në pjesën e dytë ekipi ruajti ritmin dhe disiplinën taktike, ndërsa Libya mbeti kryesisht në mbrojtje.
Ndeshja u vendos nga penalltitë, ku spikati portieri Rami Hamada me pritjet e tij vendimtare.
Me këtë fitore, Palestina i bashkohet Grupit A, së bashku me Katarin, Tunizinë dhe Sirinë, ndërsa ndeshjen e parë të turneut do ta luajë kundër Katarit në fillim të dhjetorit.