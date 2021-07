Përfitimet e panumërta që merrni nga konsumi i mjedrës

Mjedra është një bimë shumëvjeçare që prodhon fruta të kuq me një shije veçanërisht të forte, të ëmbël dhe të thartë.

Më poshtë gjeni përfitimet shëndetësore që merrni prej tyre.

1. Për shkak të larmisë së gjerë të kimikateve fitokimikë që përmbajnë mjedrat, ato karakterizohen si një ushqim me veti të larta antioksiduese. Sasia e mjaftueshme e acidit ellagjik që gjendet tek mjedrat, ka një aktivitet veçanërisht të lartë antioksidant me përfitime të pallogaritshme për trupin e njeriut.

2. Acidi ellagjik që gjendet në mjedra thuhet se pengon prodhimin e enzimave që shkaktojnë inflamacion dhe ka një efekt të dobishëm në luftimin e çrregullimeve të tretjes, të tilla si ulçera peptike. Acidi ellagjik mbron nga sëmundje të ndryshme, si dhe shumë probleme të tjera shëndetësore të sistemit të tretjes.

3. Aktiviteti i lartë antioksidant i mjedrave lufton stresin e fortë i cili në kombinim me praninë e inflamacionit kronik mund të nxisë rritjen dhe formimin e qelizave kancerogjene. Mjedrat luftojnë stresin dhe parandalojnë formimin e qelizave kancerogjene në indet njerëzore.

4. Kaliumi që përmban ndihmon në ruajtjen e presionit të gjakut në një nivel normal, si dhe në kontrollimin e rrahjeve të zemrës.

5. Karakteristikat antioksiduese të mjedrave si dhe vitaminat që ato përmbajnë, veprojnë si frenues kundër plakjes, shfaqjes së sëmundjeve neurodegjenerative duke kontribuar në funksionimin më të mirë të funksioneve të trurit dhe mendjes.

6. Mjedrat përmbajnë xylitol, një zëvendësues i sheqerit me pak kalori. Kaloritë totale të xylitol janë 9.6 në krahasim me 15 kaloritë e sheqerit të rregullt. Kështu, kur konsumohet nga njerëz që kanë një problem me sheqerin e tyre, kjo nuk çon në një rritje të indeksit të glikemisë. Konsumi i tyre, pra, mund të kontrollojë sasinë e sheqerit në gjak dhe ta mbajë atë në një nivel normal.

7. Mjedrat përmbajnë dy substanca të rëndësishme, ketonet e mjedrës dhe tilirosinën flavonoid. Ketonet njihen gjithashtu si reosmin dhe shpesh përdoren si shtesë ushqimore. Rheosmin tani është treguar nga studime të shumta shkencore për të ndihmuar në djegien e dhjamit të trupit dhe rritjen e metabolizmit. Reosmin, si tilirosina, aktivizon adiponektinën, një hormon i prodhuar nga qelizat dhjamore të trupit që ndihmon në luftimin e acideve yndyrore.

8. Mjedrat me vitaminat që përmbajnë, ndihmojnë trupin në metabolizmin e karbohidrateve, proteinave dhe yndyrnave.

Besojmë se me kaq sa lexuat më sipër, kuptohet që ata janë një super frut që mund ta hani pa frikën e shëndoshjes ose frikën se po i bëni dëm shëndetit.