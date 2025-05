Përfitimet e të shkruarit me dorë

Shkrimi me dorë nxit trurin dhe forcon kujtesën. Prandaj sipas studiuesve në epokën e sotme shkrimi me dorë duhet të përdoret krahas mbajtjes së shënimeve digjitale

A keni vështirësi të përthithni informacion kur studioni? Rikthehuni tek letra dhe lapsi. Sipas një studimi të fundit shkrimi i dorës nxit trurin më shumë se daktilografia digjitale.

Metoda e vjetër stimulon një rrjet më gjerë të veprimtarisë së trurit sidomos në zonat parietale dhe qendrore. Këto zona janë përgjegjëse për krjimin e kujtesës dhe përpunimin e informacionit vizual dhe kanë rëndësi thelbësore për përftimin e informacionit të ri.

Shkrimi me dorë rrit aktivitetin e trurit

Studimi tregoi se kur studioni duke mbajtur shënime në kompjuter apo telefon, truri shfaq aktivitet thuajse minimal.

Shkrimi me dorë rrit aktivitetin e trurit përmes lëvizjes së dorës, e cila ndihmon të mbash mend dhe të kuptosh.

Gjetjet rekomandojnë që shkrimi me dorë të jetë pjesë e pandashme gjatë arsimimit sidomos në vitet e para të jetës.

Gjithsesi në epokën e sotme është e rëndësishme që të njerëzit të ruajnë një lloj barazpeshe mes shkrimit me dorë dhe përdorimit të mjeteve digjitale.

Shkrimi me dorë bën mirë për të mësuarit dhe kujtesën, por shënimet me kompjuter përveçse janë më të shpejta, janë gjithashtu me vlerë për të mbajtur shënime fjalë për fjalë./ DW