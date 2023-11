Përfitimet shëndetësore që merrni sa herë hani qitro, portokaj ose limona

Këto fruta të mbushura me energji mund të bëjë shumë më mirë për ju dhe shëndetin tuaj kur hahet në një dietë të ekuilibruar të duhur dhe përdoret si një vaj esencial për të ndihmuar në trajtimin e kushteve dhe simptomave të ndryshme.

Këto agrume janë të mbushura me antioksidantë, lëndë ushqyese dhe veti shëruese që mund të përfitoni për të luftuar problemet e tretjes, stresit dhe madje edhe infeksionet.

Në formën e vajit ato bëhen nga lëkura e frutit. Ky vaj do t’ju ndihmojë të luftoni disa nga sëmundjet më të zakonshme në një mënyrë që është e gjitha e natyrshme. Përfitimet janë këto më poshtë:Lufton infeksionet: Dr. Ax thotë se këto agrume kanë veti të cilat ndihmojnë në zvogëlimin e baktereve.

Shërben si antioksidant: Ashtu si të gjitha frutat dhe agrumet, ato janë të mbushura me vitamina C të cilat janë plot me përbërës antioksidues. Këto antioksidantë ndihmojnë sistemit imunitar, për të luftuar plakjen e parakohshme, dhe madje edhe për të ndihmuar në ndalimin e humbjes së shikimit dhe dëgjimit.

“Livel U” shpjegon se agrume të tilla mund të bëjnë më shumë sesa thjesht të ndalojën oreksin e tepruar, por gjithashtu mund të ndihmojnë në frenimin e dëshirave që mund të pengojnë zakonet tuaja të shëndetshme të ngrënies.

Ndihmon pas një natë që keni pirë: Aroma e tyre mund t’ju ndihmojë të jeni më energjik dhe në ditët kur keni dalë një natë më parë dhe keni pirë shumë. Dr Ax thotë se është gjithashtu e mrekullueshme për të stimuluar mëlçinë dhe fshikëzën e tëmthit.