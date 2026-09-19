Përfshijini këto katër lloje frutash në dietën e fëmijës suaj

Ndërsa fillojnë ditët e ftohta dhe fëmijët kthehen në shkollë dhe kopsht, shumë prindër po mendojnë se si të përfshijnë më shumë ushqime që përmbajnë lëndë ushqyese të rëndësishme në menutë e tyre.
Midis tyre është vitamina C, e cila luan një rol të rëndësishëm në funksionimin normal të sistemit imunitar dhe ndihmon trupin të përthithë hekurin.
Ndër frutat ka mjaft burime të shkëlqyera të vitaminës C. Disa janë veçanërisht praktike në vjeshtë, pasi mund të ruhen lehtësisht në shtëpi dhe të ofrohen si një meze e lehtë.
Kivi
Kivi është një nga frutat që përmban shumë vitaminë C. Një kivi me madhësi mesatare përmban afërsisht 64 mg vitaminë C.
Kjo mund të jetë një mënyrë shumë praktike për t’i dhënë fëmijës suaj vitaminë C pa ndonjë përgatitje të veçantë. Mund ta prisni kivin në copa, ta shtoni në kos ose në bollgur, ose ta ofroni veçmas si një meze të lehtë.
Nëse shija e saj e thartë është shumë e fortë për fëmijën tuaj, mund ta kombinoni me një banane ose ndonjë frut më të ëmbël.
Portokalli
Portokallet janë një nga zgjedhjet më të njohura në vjeshtë dhe dimër kur mendojmë për vitaminën C. Një frut i madhësisë mesatare përmban rreth 70 mg vitaminë C.
Është më mirë t’i ofroni portokallet si të plota ose të prera në copa. Në këtë mënyrë, fëmija do të konsumojë fibra përveç vitaminës C. Është më mirë t’i inkurajoni fëmijët të hanë fruta të plota në vend të lëngut të frutave, sepse frutat e plota përmbajnë fibra dhe janë më të ngopura.
Grejpfrut
Grejpfruti është pak më pak i popullarizuar tek fëmijët për shkak të shijes së tij më të theksuar të hidhur dhe të thartë, por përmban shumë vitaminë C. Gjysma e një grejpfruti mesatar përmban rreth 39 mg vitaminë C. Nëse fëmijës suaj nuk i pëlqen fruti veçmas, mund ta kombinoni me një frut tjetër, më të ëmbël.
Rrush pa fara i zi
Rrushi i zi mund të mos jetë një zgjedhje kaq e dukshme, por është shumë interesant nga pikëpamja ushqyese. Nutricionistët e quajnë atë një frut të pasur me vitaminë C, përmbajtja e së cilës mund të ndryshojë ndjeshëm në varësi të varietetit dhe kushteve të kultivimit.