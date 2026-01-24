Përfundon dita e parë e bisedimeve trepalëshe Rusi-SHBA-Ukrainë në Abu Dhabi

Ka përfunduar dita e parë e bisedimeve trepalëshe mes delegacioneve të Rusisë, SHBA-së dhe Ukrainës në Abu Dhabi, njoftoi Shtëpia e Bardhë për Anadolu.
Takimi i së premtes ishte “produktiv”, tha një zyrtar, duke shtuar se diskutimet në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe do të vazhdojnë të shtunën.
Duke komentuar bisedimet, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka thënë se përpjekjet për zgjidhjen e luftës Rusi-Ukrainë po ecin përpara. Ai ka theksuar rëndësinë e zbatimit të asaj që e quajti “formula e Anchorage”, duke iu referuar takimit ballë për ballë të zhvilluar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin në gusht në Alaskë.
“Puna po vazhdon. Po përparon. Tani është thelbësore të zbatohet formula e rënë dakord në Anchorage”, ka thënë Peskov, sipas agjencisë Tass, duke iu referuar edhe deklaratave të fundit të Trumpit se palët po i afrohen përfundimit të konfliktit.
Peskov ka shtuar se komentet e tij pasqyrojnë ato të ndihmësit të presidentit rus, Yuri Ushakov, pas një takimi mes Putinit dhe të dërguarit presidencial amerikan Steven Witkoff.
Ushakov kishte thënë se pa zgjidhjen e çështjeve territoriale në përputhje me formulën e Anchorage, një marrëveshje e qëndrueshme do të ishte e pamundur.
Bisedimet e para trepalëshe mes delegacioneve të Rusisë, SHBA-së dhe Ukrainës nisën zyrtarisht të premten në Abu Dhabi, njoftuan Emiratet e Bashkuara Arabe.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Emirateve tha se bisedimet nisën në kryeqytet dhe janë planifikuar të vazhdojnë për dy ditë, “si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të nxitur dialogun dhe për të identifikuar zgjidhje politike për krizën”.