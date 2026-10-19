Përkeqësohet rrethimi i Taizit nga Huthit, rritet frika për katastrofë humanitare

Rrethimi i qytetit Taiz në Jemen nga Huthit po përkeqësohet, duke shtuar frikën për një katastrofë të rëndë humanitare që mund të prekë rreth një milion banorë të bllokuar në qytet.
Adam Baron, studiues në programin për Sigurinë e Ardhshme pranë institutit kërkimor New America, deklaroi për Al Jazeera se beteja për Taizin është jetike për qeverinë jemenase, por mbi të gjitha për banorët që jetojnë nën rrethim.
“Është e lehtë që kjo çështje të paraqitet në terma gjeopolitikë, por këtu po flasim për atë që mund të jetë kriza më e rëndë humanitare që nga fillimi i konfliktit”, tha Baron.
Ai paralajmëroi se situata në Taiz kërkon vëmendje të veçantë, për shkak të rrezikut që rrethimi i vazhdueshëm të sjellë pasoja edhe më të rënda për popullsinë civile. /mesazhi