Përleshjet vdekjeprurëse Pakistan–Afganistan: Intensifikohen luftimet ndërkufitare

Luftimet mes Pakistanit dhe Afganistanit janë përshkallëzuar, me pretendime për dhjetëra të vrarë nga të dyja palët, ndërsa situata në kufi mbetet e tensionuar.
Ahmed Sharif Chaudhry, drejtor i përgjithshëm i krahut mediatik të ushtrisë pakistaneze, ka deklaruar se 274 luftëtarë afganë janë vrarë dhe mbi 400 janë plagosur nga sulmet pakistaneze.
Nga ana tjetër, një zëdhënës afgan ka thënë se 55 ushtarë pakistanezë janë vrarë dhe 19 poste ushtarake janë marrë nën kontroll. Ai shtoi se tetë luftëtarë talebanë janë vrarë, 11 janë plagosur dhe 13 civilë janë lënduar në provincën Nangarhar.
Shifrat e publikuara nga të dyja palët nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur.
Zëvendëskomisioneri i Lower Chitralit, Rao Hashim Azim, i ka thënë gazetës pakistaneze Dawn se “katër deri në pesë” pika kontrolli të qeverisë afgane u shkatërruan në kufirin Arandu vonë mbrëmë.
Ndërkohë, Ministria e Brendshme e Pakistanit ka vendosur ndalim të menjëhershëm të fluturimit të dronëve në ambiente të hapura në të gjithë vendin.
Po ashtu, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, ministër i Shtetit për Punët e Jashtme i Katarit, zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Pakistanit, Ishaq Dar, për të diskutuar një zgjidhje diplomatike të krizës. /mesazhi