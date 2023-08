Përmbyset varka me emigrantë në Cape Verde, dyshohet për 60 të vdekur

Më shumë se 60 persona dyshohet se kanë vdekur pasi një varkë me emigrantë që ishte larguar nga Senegali në fillim të korrikut u përmbys në Cape Verde të hënën, tha një zëdhënës i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).

Numri i viktimave vlerësohet të jetë 63, ndërsa 38 kanë mbijetuar, përfshirë 4 fëmijë të moshës 12-16 vjeç, tha Safa Mesli për AFP. Përveç 38 të mbijetuarve, shpëtimtarët gjetën edhe shtatë trupa, tha zëdhënësja e IOM.

Sipas të mbijetuarve, anija ishte nisur më 10 korrik nga Fas Boi në Senegalin perëndimor, me 101 pasagjerë.

Anija u pa të hënën nga një anije peshkimi spanjolle rreth 230 km nga ishulli Sal, tha policia në Cape Verde, një komb ishull gati 600 km larg brigjeve të Senegalit. /abcnews

Several migrants have been found dead and 38 rescued from boat off Cape Verde, authorities say, with fears dozens more may have died pic.twitter.com/s2NO3wXfD5

— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 16, 2023