Përmbytjet godasin Spanjën, humb jetën një person

Një grua 102-vjeçare humbi jetën dhe rreth 90 persona u shpëtuan të premten në Madrigueras, në provincën e Albacete, Spanjë, pasi përmbytjet e menjëhershme përfshinë qytetin.
Sipas qeverisë rajonale, në zonë u regjistruan 142 litra shi për metër katror, duke detyruar autoritetet të aktivizonin një operacion të gjerë emergjence. Gjithashtu, u aktivizua në nivelin operacional 1 Plani i Rrezikut të Pafavorshëm Meteorologjik (METEOCAM).
Viktima u gjet në banesën e saj, ku niveli i ujit kishte arritur rreth një metër. Gjatë pasdites dhe orëve të para të natës, ekipet e emergjencës kryen rreth 90 operacione shpëtimi, kryesisht për banorë të bllokuar në shtëpitë e përfshira nga uji.
Autoritetet thanë se kishin marrë një numër të madh telefonatash nga banorë të frikësuar, të cilët kërkonin ndihmë dhe udhëzime për mënyrën se si duhej të vepronin.
Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez shprehu ngushëllimet për familjarët e viktimës dhe solidaritetin me banorët e prekur nga përmbytjet. Ndërkohë, presidenti i Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ndodhet në Madrigueras, ku Garda Civile po vijon punën për pastrimin dhe përballimin e pasojave të përmbytjeve. /tema