Përmbytjet në Mozambik: Dëme të mëdha pas javësh reshjesh të dendura

Reshjet e rrëmbyeshme dhe përmbytjet e rënda kanë shkaktuar vdekjen e mbi 120 personave dhe kanë prekur qindra mijëra banorë në Mozambik.
Pas javësh me shi të pandërprerë, zona të gjera të vendit janë përmbytur, duke shkatërruar shtëpi, toka bujqësore dhe infrastrukturë. Shumë komunitete mbeten të izoluara, ndërsa ekipet e shpëtimit po vazhdojnë përpjekjet për të arritur te banorët e bllokuar nga uji.
Autoritetet dhe organizatat humanitare paralajmërojnë se numri i të prekurve mund të rritet, ndërsa nevojat për ushqim, strehim dhe ndihmë mjekësore janë në rritje.
Nga Mozambiku, raporton për Al Jazeera gazetarja Haru Mutasa. /mesazhi