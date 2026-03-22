Përpëlitjet e një “deliranti pa gjak” nga “sharra në gozhdë”

Axios: Trump kërkon rikthim në negociata me Iranin, kjo po ndodh në prapaskenë
Larg syve të publikut, administrata Trump ka filluar diskutimet paraprake mbi fazën tjetër të konfliktit me Iranin dhe perspektivat e mundshme për negociata paqeje, ndërsa tensionet ushtarake vazhdojnë për javën e tretë.
Sipas një zyrtari amerikan dhe burimeve me njohuri për konsultimet e cituara nga Axios, Uashingtoni po shqyrton kornizën për bisedime të mundshme me Teheranin, ndërsa presidenti amerikan duket se po shqyrton mundësinë e një de-eskalimi gradual të konfliktit. Edhe pse flitet për një “ngadalësim” të mundshëm të operacioneve ushtarake, vlerësohet se konflikti do të vazhdojë për dy deri në tre javë të tjera.
Sipas mediave amerikane, bashkëpunëtorë të ngushtë të presidentit amerikan, përfshirë Jared Kushner dhe Steve Witkoff, po marrin pjesë në diskutime mbi kornizën diplomatike që mund të çojë në një marrëveshje. Kushtet kryesore që po shqyrtohen përfshijnë rihapjen e transportit detar në Ngushticën e Hormuzit, kufizimin e rezervave të uraniumit të pasuruar të Iranit dhe një marrëveshje më të gjerë mbi programin e tij bërthamor, raketat balistike dhe mbështetjen për aleatët rajonalë të Teheranit.
Nuk ka pasur komunikim të drejtpërdrejtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në ditët e fundit, por vende si Egjipti, Katari dhe Mbretëria e Bashkuar kanë përcjellë mesazhe midis dy palëve. Sipas të njëjtave burime, pala iraniane duket e gatshme të negociojë, por me kushte të rrepta, duke përfshirë një armëpushim, garanci se sulmet nuk do të përsëriten dhe kompensim financiar.
Një zyrtar amerikan argumentoi se presioni ushtarak ka kufizuar aftësitë e Teheranit dhe vlerësoi se Irani mund të ulet përfundimisht në tryezën e negociatave.
Sipas të njëjtit kuadër, SHBA-të po kërkojnë një sërë angazhimesh, duke përfshirë:
– një pezullim pesëvjeçar të programit të saj të raketave,
– pasurim zero të uraniumit,
– çmontimin e objekteve bërthamore në Natanz, Isfahan dhe Fordoë,
– mbikëqyrje të rreptë ndërkombëtare të teknologjisë së centrifugave dhe pajisjeve përkatëse që mund të çojnë përpara një program armësh bërthamore,
– marrëveshje për kontrollin e armëve në rajon me vendet rajonale dhe
– një ndalim të financimit të organizatave të tilla si Hezbollahu dhe Huthi.
Pala iraniane më parë ka hedhur poshtë disa nga këto kushte, ndërsa zyrtarët në Teheran kanë theksuar se negociatat me SHBA-të janë të vështira, duke pasur parasysh se bisedimet e mëparshme u ndërprenë nga veprime të papritura ushtarake.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, i tha homologut të tij indian se normalizimi i situatës në Ngushticën e Hormuzit kërkon ndërprerjen e sulmeve amerikane dhe izraelite dhe angazhime për të mos i përsëritur ato në të ardhmen.
Donald Trump duket i hapur për bisedime, por ende nuk e ka pranuar kërkesën për një armëpushim të menjëhershëm. Sipas një zyrtari amerikan, kërkesa për kompensim konsiderohet e vështirë për t’u pranuar, megjithëse mundësia e kthimit të fondeve të ngrira iraniane po konsiderohet si një kompromis i mundshëm.
Pala amerikane po përpiqet të përcaktojë se cili person në udhëheqjen iraniane ka autoritetin e vërtetë të vendimmarrjes, si dhe cili vend mund të marrë rolin e ndërmjetësit. Edhe pse Omani ka vepruar si ndërmjetës në negociatat e mëparshme bërthamore, SHBA-të po shqyrtojnë alternativa, me Katarin që shihet si një kandidat i mundshëm për shkak të përvojës së tij në negociatat e Gazës.
Sipas të njëjtave burime, këshilltarët e Trump-it po kërkojnë të jenë të përgatitur në rast se hapet një dritare për negociata në të ardhmen e afërt, me kornizën që po shqyrtohet bazuar në propozimet e paraqitura në Gjenevë pak para fillimit të konfliktit. /tesheshi