Përplasje të dhunshme shpërthejnë në protestën kundër Lojërave Olimpike Dimërore në Milano

Përplasje shpërthyen në Milano gjatë një proteste kundër Lojërave Olimpike Dimërore Milano–Cortina, të cilat u hapën zyrtarisht të premten, raporton Anadolu.
Mijëra protestues marshuan në zonën Porta Romano, duke brohoritur slogane kundër pranisë së personelit të Shërbimit Amerikan të Imigracionit dhe Doganave (ICE), të caktuar për këtë aktivitet dhe duke kritikuar atë që e përshkruan si shpenzime publike të panevojshme dhe dëme mjedisore të lidhura me lojërat.
Tensionet u përshkallëzuan kur një grup personash të veshur me helmeta dhe kapuçë të zinj u përpoqën të largohej nga marshimi, duke nxitur ndërhyrjen e policisë.
Sipas mediave italiane, oficerët përdorën topa uji dhe sprej djegës pasi protestuesit hodhën shishe, flakadanë dhe fishekzjarre.
Sipas raporteve lokale, gjashtë persona u arrestuan gjatë përplasjeve.
Javën e kaluar, burime nga Ambasada e SHBA-së në Romë njoftuan se agjentë të ICE-së do të ndihmojnë në mbështetjen e operacioneve të sigurisë për Lojërat Olimpike Dimërore në Itali muajin e ardhshëm.
Prania e mundshme e agjentëve të ICE-së në territorin italian gjatë Lojërave Olimpike Milano-Cortina 2026 ka nxitur një debat të ashpër në vend, pasi ICE është përfshirë në vrasjen e dy shtetasve amerikanë gjatë operacioneve të saj të mbikëqyrjes në SHBA.