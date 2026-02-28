“Përshkallëzim rajonal pas sulmeve ndaj Iranit”

Ajo qe pritej ndodhi. Israeli se bashku me SHBA goditen Iranin. Ne kembim, kemi nje hakmarrje iraniane ne Izrael, Kuvajt, Jordani, Bahrein, Katar dhe Emirate. Kuptimi i pergjigjes iraniane eshte: Ju donit nje lufte me mua, une ju ofroj nje lufte rajonale!
Nga ky sulm del qarte se:
– Programi berthamor iranian per te cilin na thane se qenka shkaterruar ne qershor paska qene genjeshter e madhe, se ndryshe perse do kerkosh marreveshje berthamore e pastaj te sulmosh nese e ke shkaterruar ate. Nuk ka kuptim te shkaterrosh dicka qe ke shkaterruar.
– Perfundimisht Trump provoi se eshte i kapur totalisht nga regjimi zionist i Tel Avivit dhe se administrata amerikane fatkeqesisht udhehiqet nga nje grup ekstremistesh fetare qe nuk e kane per gje ta cojne boten ne flake.
– Regjimi i Iranit nuk rrezohet me bomba. Kjo eshte nje genjeshter tjeter. Ata duan te destabilizojne rajonin per te arritur tek ajo qe ambasadori amerikan ne Izrael Mike Huckabee tha se; Lindja e Mesme eshte Izraeli biblik prandaj le ta marrin ate.
– Me keto sulme Bordi i Paqes nuk ka me kuptim, ndaj kjo ishte edhe deshira e Izraelit qe ne nje rajon te destabilizuar te gllaberoje Bregun Perendimor dhe Gazen.
Pavaresisht se cilat jane planet e qarqeve te caktuara, nje gje eshte e sigurt. Zoti ka planet e veta.
Redi Shehu