​Pesë shenja që tregojnë se arteriet tuaja janë të bllokuara me kolesterol dhe yndyrë

Arteroskleroza është një gjendje serioze në të cilën depozitat e kolesterolit dhe yndyrës grumbullohen në dhe rreth mureve të arterieve. Mjekët identifikojnë pesë shenja që mund të tregojnë se arteriet e një personi janë të pashëndetshme.

Çrregullime të tretjes

Tretja e dobët mund të jetë shenjë e arterieve të bllokuara.

“Dispepsia ose një ndjesi djegieje në gjoks shpesh mund të ngatërrohet me një simptomë të refluksit të acidit ose problemeve të tjera të tretjes. Megjithatë, kjo ndjenjë shpesh mund të jetë një shenjë e sëmundjeve të zemrës apo edhe një ataku në zemër tek gratë. Urthi shpesh ndodh pas ngrënies dhe mund të lehtësohet me antiacidet. Nëse ndjenja vazhdon pas marrjes së një antiacidi, mund të jetë një simptomë e një ataku kardiak, veçanërisht tek gratë. Një teori për dhimbje të tilla lidhet me rrjedhjen e pamjaftueshme të gjakut për shkak të arterosklerozës, e cila bën që zemra të punojë më shumë gjatë ngrënies”, shpjegon kirurgu kardiotorak, Stephen L. Noble për Eat This, Not That.

Dhimbje dhe shtrëngim në gjoks

Mjekët paralajmërojnë se duhet kushtuar vëmendje edhe dhimbjes së gjoksit, e cila është edhe një shenjë e zakonshme e kolesterolit të lartë.

“Blloqet arteriale nuk krijohen të barabarta. Trajtimi i një arterie që është 97% i bllokuar është shumë më i lehtë sesa trajtimi i një arterie që është bllokuar 100% për një kohë të gjatë”, thotë mjeku Dharam Kumbhani.

“Ndonjëherë, kur arteriet bllokohen plotësisht, rreth bllokimit zhvillohet një furnizim i ri me gjak. Ky furnizim i ri me gjak nuk do të japë gjak të mjaftueshëm në zemër. Kjo mund të çojë në të njëjtat simptoma të dhimbjes së gjoksit dhe gulçimit”, shpjegoi ai.

Lodhja

Njerëzit me arterie të bllokuara shpesh ndiejnë lodhje të fortë.

“Njerëzit mund të përjetojnë lodhje nga dështimi i zemrës i shkaktuar nga arteriet e bllokuara. Së bashku me gulçimin, kjo është një tjetër simptomë kryesore e sëmundjes së zemrës tek gratë. Nëse zemra nuk mund të marrë oksigjen të mjaftueshëm për të kryer funksionin e saj, zemra do të fillojë të punojë më shumë. Kjo tendosje shtesë në zemër mund të çojë në lodhje të tepërt”, thotë Noble.

Tensioni i lartë i gjakut

Kolesteroli i lartë dhe presioni i lartë i gjakut priren të shkojnë së bashku. Një person me këto probleme mund të ndihmojë veten me më shumë aktivitet fizik dhe një dietë të duhur.

Disfunksioni erektil

Mosfunksionimi erektil mund të jetë gjithashtu një shenjë e arterieve të bllokuara, thonë mjekët.

“Disfunksioni erektil është një simptomë e zakonshme e sëmundjes së arterieve koronare te meshkujt. Ashtu siç u tha më herët se procesi i arterosklerozës ndodh në arteriet e vogla që ushqejnë zemrën, ky proces mund të ndodhë në arteriet e vogla të organeve gjenitale mashkullore”, thotë Noble, duke shtuar se gjaku rrjedh i shëndetshëm në organet gjenitale është i nevojshëm për funksionin normal erektil.